İnsan Hakları Eylem Planı kâğıt üstünde kaldı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV), 2021 Türkiye İnsan Hakları Raporu yayımlandı.

İktidarın geçen yıl açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı’nın kâğıt üstünde kaldığı, hak ihlallerinin hız kesmeden sürdüğü belirtilen raporda, “fiili OHAL” uygulamalarının sürdürüldüğü, insan hakları savunucularının yargılanıp tutuklandığı, parti kapatma davalarının açıldığı, hak ve özgürlüklerin sistematik olarak ihlal edildiği bir yıl olduğuna işaret edildi. Raporda, verilerin “Kürt sorununda gelinen kaygı verici duruma işaret ettiği” savunuldu. TİHV Dokümantasyon Merkezi’nin hazırladığı 365 sayfalık rapor, Türkiye’nin “insan hakları” tablosuna ilişkin çarpıcı veriler ortaya koydu. Raporda, 2021 yılında toplam 2 bin 991 kişinin yaşam hakkı ihlalleri sonucunda öldüğü belirtildi. Yaşam hakkı ihlallerinde iş cinayetlerinin başı çektiği belirtilen rapora göre geçen yıl 2 bin 170 kişi çalışırken hayatını kaybetti. Raporda, “2021 yılı içinde cezaevlerinde en az 29 mahpusun yaşamını yitirdiği tespit edilmiştir. Resmi açıklamalardan ve basında yer alan haberlerden 7’si Covid-19 salgını nedeniyle olmak üzere 18 hasta mahpusun yaşamını yitirdiği tespit edilmiştir. 12 ayrı olayda intihar nedeniyle 9 mahpusun yaşamını yitirdiği, 3 mahpusun ise yaralandığı iddia edilmektedir. 2 mahpusun ölüm nedeni ise açıklanmamıştır” denildi. Haber Merkezi

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