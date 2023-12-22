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22 ARALIK 2023 CUMA - YIL: 54

İnsan hakları ‘insan onuru’ üzerine bina edilmiştir

22 Aralık 2023, Cuma 17:27
Dr. Ömer Ergün, insan haklarına ilişkin olarak birçok sözün söylenebileceğini, ancak bu konunun temelinin ve kaynağının insan onuru ile ilgili olduğunu ve insan hakları çalışmalarının insan onuru üzerine bina edildiğini söyledi.

Diyarbakır - Yeni Asya 

Her yıl 10-17 Aralık’ta kutlanan İnsan Hakları Haftası kutlamaları kapsamında Diyarbakır Sur Merkez İlçesi Kaymakamlığı 15 Aralık 2023 tarihinde İnsan Hakları Eğitimi programı gerçekleştirdi. Diyarbakır Merkez Sur ilçesi, konferans salonunda gerçekleştirilen ve Sur Merkez ilçesindeki bütün müdürlerin, daire başkanlarının, şube müdürlerinin, okul müdürlerinin ve yardımcılarının katıldığı toplantıya, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ömer Ergün eğitmen olarak katıldı. Açılış konuşmasını yapan Yazı işleri Müdürü Salih Sizer, insan hakları hassasiyetini oluşturmak ve zihinlerde diri tutmak amacıyla böyle bir eğitimi düzenlemeyi uygun bulduklarını ifade ettiler. 

Bütün insanlar yaratılıştan gelen onurları ile doğar

Daha sonra söz alan Dr. Ömer Ergün, insan haklarına ilişkin olarak birçok sözün söylenebileceğini, ancak bu konunun temelinin ve kaynağının insan onuru ile ilgili olduğunu ve insan hakları çalışmalarının insan onuru üzerine bina edildiğini ifade etti.

Dr. Ergün şöyle devam etti: “Dolayısıyla öncelikle insan onuru kavramını açıklamak ve bu kavramın geçirdiği evrimi belirlemek gerekmektedir. İnsan onuru kavramının öncelikle bir içe dönük, birde dışa dönük olmak üzere iki fonksiyonu söz konusudur. Kelime anlamı olarak, şeref, haysiyet, öz saygı, izzet-i nefis, vakar olarak tanımlanabilmektedir. Bütün insanların yaratılıştan gelen onurları ile doğduklarını ve saygıyı hak ettiği, modern hukukun etkisi ile ifade edilmeye başlanmıştır. Günümüzde ise, insanın değerinin anlatılmasında kullanılan bir kavramı ifade etmektedir. İnsan onurunun bir artı değer olması nedeniyle,  öncelikle sosyal hayatta, bütün vatandaşların, daha sonra devlet yöneticilerinin, gücü elinde bulunduranların, insan onurunu, dolayısı ile bu değeri değersizleştirmeye yönelik davranışlarda bulunmaması gerekir, çünkü bu değer nedeniyle insan saygıyı hak etmektedir. Onur kavramı, birçok ahlaki davranışın, hukuksal yaklaşımın temel dayanak noktası ve temel değerlerin de çıkış yeri olarak anlaşılmıştır. Bu anlamda ‘bir insanın onurunu korumaya yönelik teşebbüslerin genel anlamda insanlığın onurunu korumak olarak nitelendirilmesinin gerekçelerinden birisi de budur’”. 

İnsan onurunun en iyi korunduğu rejimler demokratik cumhuriyetlerdir

Dr. Ergün, “Dünyanın herhangi bir yerinde insan hakları ihlaline engel olduğumuzda, sadece oradaki bir insan hakkı ihlaline engel olmayız; diğer taraftan genel olarak insanlık onurunu korumaya çalışmış oluruz, dolayısı ile Gazze deki insan hakları ihlalleri, aynı zamanda insanlık onuru inciten davranışlardır” dedi ve insan onurunun en iyi korunduğu rejimlerin demokratik cumhuriyetler olduğunu vurguladı. Ergün şunları kaydetti: “Demokratik cumhuriyetlerin de dört ana unsurunun olduğunu, devlet başkanının seçimle gelmesi ve seçimle gitmesi, halkın problemlerinin çözülmeye çalışıldığı seçimle oluşturulan ve belirli sürelerle yenilen bir meclisinin olması gerekir. Yine önemli hususlardan birisi hukuk devleti olması gerekir. Bu ilkenin en önemli noktası da hiç kimsenin kaynağını anayasadan almayan bir yetkiyi kullanamayacağı ve devletin bütün eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olması gerekir ilkesi ile temel hak ve özgürlüklerin anayasalarda ifade edilip güvence altına alınması gerektiği ilkesidir. Dördüncü olarak da demokratik devletlerde hür ve baskı altında olmayan, muhalefetin olması gerekir.”  

Eğitim programı, sunumun yapılmasından sonra soru ve cevap faslının ardından sona erdi. 

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