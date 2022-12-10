İnsan hakları tablomuz hiç iç açıcı değil

Artı Gerçek, Türkiye’nin insan hakları karnesini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski yargıcı Rıza Türmen’le konuştu.

Tablonun iç açıcı olmadığını söyleyen Türmen güvenlikçi politikalarla birlikte hak ihlallerinin de arttığına dikkat çekti. Hem bağımsız yargının hem de demokrasinin insan hakları ile yakından ilgili olduğunu belirten Türmen, “Türkiye’de ifade özgürlüğünün sürekli olarak ihlal edilmesine yol açan hem yasalar hem uygulamalar. TCK’da Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu gibi başka ülkelerdeki ceza yasalarından çıkarılan bir suç var. Bu suçu hala ceza yasasında bulunduranlar ise suçun uygulama alanını daraltıyor. Örneğin, bu suça hapis cezası verilmiyor. Bizde ise tersine bir eğilim var. Uygulama alanı giderek genişliyor.” Türkiye’deki demokrasi mücadelesinin aynı zamanda bir insan hakları mücadelesi olduğunu belirten Türmen, otoriter bir rejime karşı en büyük direnişin, insan haklarının uygulanmasını talep etmek, bu yönde çaba göstermek olduğunun altını çizdi.