İnsan hayatını tehdit ediyor

Osmaniye’de 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir bina çöktü. Çöktüğü sırada binanın yanından geçen biri ağır 4 kişi yaralandı.
Olay yerine giden CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, “Osmaniye’ye kısa bir tur atsanız zaten küçücük bir çarşımız var. Bunun gibi onlarca bina görebilirsiniz. Bu binalar artık insan yaşamını tehdit ediyor. Kişileri değil, toplu halde çünkü Osmaniye’nin çarşısı, taş sokaklarımızda insan akışının çok fazla olduğu yerler buralar ve onlarca yıkılması gereken ağır hasarlı binalar. ” dedi.
Osmaniye - Anka