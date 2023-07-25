İnsanca bir ücret istiyoruz

Emekli maaşına yapılan yüzde 25 oranındaki artışı protesto etmek için Ankara’ya yürümek isteyen emekliler; Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından izin verilmeyince Gebze meydanındaki Çamlık Parkı’nda oturma eylemine başladı.

Emekli Selçuk Süzen, “Ev kiralarına yetişemiyoruz. Çocuklarımızı okutamıyoruz, faturalarımızı ödeyemiyoruz. Bizler gerçekten zor durumdayız. Devlet emeklileri hiçe saydı. Bu zamlar bizim hiçbir şeyimize yetmiyor. Çarşıda, pazarda, markette, manavda fiyatlar çok yüksek olduğu için alışverişimizi yapamıyoruz. İnsanca yaşanabilir bir ücret istiyoruz” diye konuştu. Emeklilerden Ramazan Töngel, adalet istediklerini belirterek “Memura yapılan maaş zammı ile emeklilere yapılan maaş zammı arasındaki ayrım emeklileri derinden üzmüştür. Hükümetimizin bu yanlıştan dönmesini istiyoruz” dedi. Gebze - Anka

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