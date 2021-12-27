İnsani geçim için asgari 5303 TL lazım

Türkiye İktisadî Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD) tarafından yapılan araştırma sonucunda İstanbul’da ortalama büyüklükte bir ailenin, insanî şartlarda aylık geçimini sağlayabilmesi için asgari insani geçim ücreti (İGÜ), 2022 yılı için 5.303 TL olarak belirlendi.

İGİAD İnsani Geçim Ücreti (İGÜ) Tesbit Komisyonu, her yıl Aralık ayında yaptığı bir araştırma ile Türkiye’de farklı bölgelerdeki ailelerin geçinebilmesi için gerekli olan insanî geçim ücret seviyesini tespit ediyor. İki çocuklu dört kişilik bir ailenin onurlu bir hayat sürebilmesi için aylık insani geçim maliyetinin hesaplanmasından hareketle yapılan bu araştırma, bir ailenin; gıda, giyim, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, mobilya, ev aletleri ve ev bakımı, sağlık, ulaştırma, haberleşme, eğlence ve kültür, eğitim hizmetleri ve sair harcamalarını ihtiva ediyor. TÜİK tarafından üretilen veriler kullanılarak yapılan hesaplamalara göre, işverenlerin İstanbul’daki bir iş görene ailesini geçindirebilmesi için aylık toplam asgarî 5303 TL ödemesi gerekiyor. Tesbit edilen İGÜ rakamı; SGK, vergi ve devlet tarafından karşılanan eğitim giderlerini ise içermiyor. İstanbul - Yasin Aydın

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