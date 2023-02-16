İnsanî krizlere duyarsız kalınamaz

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Ankara’da Türk halkına ve hükümetine taziyelerini ileterek, ülkesinde Spitak bölgesinde 1988’de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremi hatırlattı.

Mirzoyan, “Bizim için bu deprem ve acısı hiç yabancı değil. Benzer doğal afetler tabii ki bir devletin sınırları içinden dışarı çıkıyor ve tüm insanlık için trajedi oluşturuyor. Dünya, bu afetlerin üstesinden gelmek için tek bir cephe oluyor. Uluslararası kamuoyunun dünyanın herhangi bir noktasında meydana gelen insani krizlere duyarsız kalmaması gerektiğine inanıyorum” diye konuştu. Haber Merkezi

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