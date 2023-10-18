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18 EKİM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

"İnsani yardım koridorunu açın"

18 Ekim 2023, Çarşamba 17:05
Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kınayarak "Dünyayı bu saldırılara karşı sesini yükseltmeye davet ediyoruz. Gazze'deki insanlara bir şekilde yardım, gıda, hastalara ilaç ulaştırmamız lazım." dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği, 500 kişinin vefat ettiği saldırıda yaşananlardan dolayı çok üzgün olduklarını vurguladı.

Türk Kızılayın Cenevre Konvansiyonu kapsamında Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunun (IFRC) bir üyesi olduğuna işaret eden Yılmaz, "Dünyanın neresinde olursa olsun savaş zamanında da uyulması gereken temel ilkeler var. Bu ilkelerin başında insani yardıma izin verilmesi, insani yardım koridorunun açık tutulması, sivillerin hedef alınmaması geliyor. Tüm dünya açıkça ortada olan bu ilkelere vurgu yaparken dün yapılan saldırıyla içimiz yandı." dedi.

Saldırı düzenlenen hastanede yaralıların, çocukların ve onları tedavi etmek için çabalayan sağlık çalışanlarının bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, Gazze'de zaten elektriğin kesilmesi nedeniyle hastanelerin çok zor hizmet sunduğunu vurguladı.

"Dünyayı bu saldırılara karşı sesini yükseltmeye davet ediyoruz"

Yılmaz, hastanelerde kuvözlerde bebeklerin, solunum sistemlerine bağlı hastaların bulunduğunu, ameliyatların yapılması gerektiğini ve elektriğin bu nedenlerle hayati önem taşıdığını anlattı.

Kızılayın 1. Dünya Savaşı'nda sadece kendi askerlerini değil düşman askerlerini de tedavi ettiğini dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savaşın bile bir onuru vardır. İnsanlar karşılıklı şekilde çatışırlar, savaşırlar ama siviller, kadınlar, çocuklar hedef alınmaz. Hastane gibi bir yerin hedef alınmasını zaten zihnimize sığdırmamız mümkün değil. Bu saldırıları en başta insan olarak kınıyoruz, IFRC üyesi bir insani yardım kuruluşu olarak da dünyayı bu saldırılara karşı sesini yükseltmeye davet ediyoruz. Gazze'deki insanlara bir şekilde yardım, gıda, hastalara ilaç ulaştırmamız lazım. Yakıt desteği ulaştırmamız lazım ki hastaneler faaliyetlerine devam edebilsin. Eğer bu olay bu şekilde tarihe geçerse ileride çocuklarımıza ne cevap vereceğiz, hangi ilkeyi onlara bırakacağız bilemiyorum."

- "İnsani yardım koridorunun mutlaka açılması gerekiyor"

Yılmaz, AFAD'la birlikte insani yardım taşıyan üç uçağın Gazze için gönderildiğini, ancak yardımların şu an Mısır tarafındaki Refah Sınır Kapısı'nda bekletildiğini belirterek, Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan'ın da Mısır'da Kızılay ve yetkililerle temaslarda bulunduğunu ve bugün Türkiye'ye döndüğünü söyledi.

İnsani yardımların ulaştırılması için ciddi bir çaba içinde olduklarının altını çizen Yılmaz, "İnsani yardım koridorunun mutlaka açılması gerekiyor. Dünyanın tek ses olup çatışan taraflara, savaş hukukunu, uluslararası insancıl hukuk ilkelerini hatırlatması gerekiyor." diye konuştu.

"Sahra hastanelerinin kurulması noktasında her türlü desteği vermeye hazırız"

Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen yardım malzemelerinin sınır açılır açılmaz iletilebileceğini, ayrıca Mısır tarafına yönlendirilen Kızılay personelinin yardımları ulaştırmak için hazır beklediğini aktaran Yılmaz, Filistin'de yerelden temin edilen personelin de içeride sınırlı imkanlarla insanlara yardım malzemesi ulaştırdığını ifade etti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bölgeye gemi hastane gönderme, Gazze'de ya da Refah Sınır Kapısı'na yakın noktalarda sahra hastaneleri kurulması teklifinde bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Biz de Türk Kızılay olarak sahra hastanelerinin kurulması noktasında her türlü desteği vermeye hazırız. Ayrıca Türkiye'deki yardım kuruluşlarının ortak organizasyonuyla bir geminin yüklenip bölgeye gönderilmesi için de hazırlıklarımız devam ediyor. Türk Kızılay olarak Filistin için başlattığımız bir de yardım kampanyası var. Bu kampanyada sadece şu an nakdi bağış kabul ediyoruz çünkü ayni bağışları oraya ulaştırabilecek insani yardım koridoru henüz mevcut değil.

Buradaki en önemli avantajımız, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunun bir üyesi olarak Mısır ve Filistin Kızılayı ile ortak yardım organizasyonu yapabilmemiz. Bir taraftan Mısır'dan temin ettiğimiz insani yardım malzemelerinin Gazze'ye ulaştırılması, bir taraftan da Filistin'deki yerel personelimizin Gazze'den temin edebileceklerinin dağıtılması noktasında hazırlığımızı devam ettiriyoruz."

Türk Kızılayın "Filistin'in yaralarını birlikte saralım" mesajıyla başlattığı yardım kampanyasına büyük harflerle "FİLİSTİN" yazıp 2868'e SMS göndererek, 20 lira karşılığı bağışta bulunulabiliyor.

AA

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