İnsaniyet Sözleşmesi

Katılımcılar tarafından, sözleşmenin, bazı yönleriyle tadil edilmesi gereken taraflarının olduğu dile getirilerek toplumda yükselen şiddet hassasiyeti kullanılarak, bazı maddelere kendi inançlarımızla ve değerlerimizle çelişen cinsiyetsizliği ve farklı cinsel yönelimleri ön plana alan vurguların serpiştirildiği ifade edildi. sınırsız bir hürriyeti normalleştiren Batı orijinli bir bakış açısıyla ele alınan sözleşmede tadile ihtiyaç duyulduğunun altı çizildi.

–Dünden devam–

SÖZLEŞME İLE ARAMIZDA DOKU UYUŞMAZLIĞI VAR

Düzce Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Hakan Murat Aslan “Aile Birlikteliği ve Derd-i Maişet Belâsı” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Aileyi perişan eden konular arasında sadâkatsizlik, güvensizlik gibi hususların yanında geçim sıkıntısının da sayılabileceğini söyleyen Aslan, Bediüzzaman’ın maişet belâsını Nur Talebelerini hizmetten soğutmak için kullanılan planlar arasında yer aldığını belirterek, İslâm toplumlarını parçalama planları arasında maişet derdiyle ailenin dağıtılması olduğunu ifade etti. Geçim sıkıntısının aile içi şiddet ve kadına şiddetin sebeplerinden biri olduğunu söyleyen Aslan, “Aile içerisinde bütünlük bozulduğunda hiçbir sözleşme ve kanun bu yıkımı durduramaz” dedi.

Aile mefhumunun kadın ve erkeği bir arada tutan, aileyi sağlamlaştıran değerlerin tahribiyle ortadan kaldırılabileceğine dikkat çeken Hakan Murat Aslan, İstanbul Sözleşmesi’nin toplumsal cinsiyet, sözde namus kavramlarının meydana getirdiği Müslüman toplumlarına doku uyuşmazlığı sebebiyle bihakkın uygulanabilir olmadığını söyledi. Bu tür sözleşmelerde, o yerin Müslüman bir ülke ve toplumun da Müslüman topluluğu olduğunun devamlı göz ardı edildiğini ifade eden Aslan, sözleşmelerin kendi değerlerimize ve mukaddes kaynaklarımıza uygun olması gerektiğini söyledi. Aileyi Bir arada tutan unsurların daire-i şeriat, emniyet, sadâkat ve hürmet söyleyen Aslan, aile hayatını altüst eden unsurların ise derd-i maişet belâsı, hırs ve haset, kanaatsizlik ve israfla birlikte sadâkatsizlik olduğunu söyledi.

KANUN, ERKEĞİ KORUMUYOR

Pozitif Ayrımcılık ve Kadına Şiddet başlıklı bir sunum yapan eğitimci-yazar Mehmet Ali Kaya, bu iktidar tarafından kadına pozitif haklar vermek amacıyla anayasa değişikliğinin yapıldığını, Aile-Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kurulduğunu, İstanbul Sözleşmesi çerçevesinde 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun” kabul edildiğini, fakat yapılan araştırmalarla kadına şiddetin daha da arttığının görüldüğünü söyledi. Kanunda tedbirler kısmında belirtilen; şikâyete konu olan kişinin müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi, korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması, gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıdıklarına ve ferdî ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması gibi hususların en çok eleştirilen hususlar olduğunu ifaden eden Mehmet Ali Kaya, kanunda; erkeğin taciz edilmesi, şiddete maruz kalması veya iftiraya uğraması halinde hiçbir koruyucu tedbirin öngörülmediğini, aksine erkeğin evinden, eşinden ve çocuklarından olduğunu, dostlarından ayrılmak zorunda kaldığını, itibarsızlaştırıldığını, sığınacak yeri olmadığı için sokağa atıldığını, bu vb durumların daha büyük problemleri beraberinde getirdiğini belirtti. “Devlet tedbiri aileyi dağıtarak değil, koruyarak almalı ve buna göre yasa çıkarmalıdır” diyen Mehmet Ali Kaya, çözümün Kur’ân ve Sünnet çerçevesinde bir aile modeli geliştirmekte olduğunu vurguladı.

AİLE; CENNETTEN BİR KÖŞE

Programa online olarak bağlanan Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veysel Kasar aile hayatının, Müslümanlar için bir okul olma özelliği taşıdığını söyledi. “Allah’ın nimeti ile beraber olduğunun farkında olan Müslümanlar aile hayatını Cennetten bir köşeye benzetmişlerdir” diyen Veysel Kasar, bu kudsî sorumluluğu aile fertlerinin almaya hazır olması gerektiğinden söz etti. Peygamberimizin (asm) hayatının bu hususlarda önemli örnekler sunduğunu söyleyen Kasar, aileyi Cennete çevirmenin en önemli şartlarından birinin, anne-baba ya da dede-nineye saygı ve hürmet gösterilmesi olduğunu söyledi. Memleketimizde bu konuda son dönemlerde büyük yaraların açıldığını belirten Kasar, yaşatılacak güzel ahlâkî özelliklerle ailenin Cennete döneceğini ifade etti.

BU SÖZLEŞME AİLEYİ KORUMUYOR

Ali Bengi ise İstanbul Sözleşmesi’nin salt aileyi korumaya yönelik olmadığını söyledi. Sözleşmenin aile dışında tanımlar getiren ideolojik bir yaklaşıma sahip olduğunu söyleyen Bengi, inançlarımız, âdetlerimiz ve göreneklerimizin zaten şiddetin karşısında olduğunu belirtti. Sözleşmenin fikrî alt yapısını, ideolojik dayanağını ifade eden şiddet ve eşitsizliğin giderilmesinin çaresi olarak toplumsal cinsiyet kavramının uygulanmasının önerilmesinin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Bengi, bizim öz kaynaklarımızın dikkate alınarak yeni tanımlamalar yapılması gerekliliğine dikkat çekti.

Sözleşmenin yanlış çevrildiğini de dile getiren Bengi, bununla iç kamuoyunu yönlendirme söz konusu olduğunu, kadının statüsü ve değerlerimizle ilgili bazı aşağılayıcı özelliklerin varlığının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Konunun disiplinler arası bir yaklaşımla, ilahiyat, eğitim, tıp, psikolojik, sosyolojik, vb. yönleriyle ele alınıp değerlendirilmesi gerekir” diyen Bengi kavramların doğru bir şekilde kendi referanslarımızla tanımlanmasının önemine dikkat çekerek sözlerini tamamladı.

AİLESİZ BİR TOPLUM HEDEFLEYEN KESİMLER VAR

Ailenin Var Oluş Gayesi ve İnsanlığa Sundukları başlıklı bir sunum gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Abdullah Adıgüzel de aileyle ilgili çalışmaların birçoğunun maddî yaklaşımlarla ele alınmasının yanlışlığını dile getirdi. Bu dünya hayatını garantiye almayı amaçlayan çalışmaların bizim sonsuz ihtiyaçlarımızı karşılamadığına dikkat çeken Adıgüzel aileyi hem dünyevî, hem de uhrevî yönüyle ele alma zorunluluğumuzun olduğunu söyledi.

Ailenin işlevlerinin hem uhrevî, hem dünyevî yönlerinin olduğunu ifade eden Adıgüzel bunların biyolojik, psikolojik ve toplumsal işlevler olarak sınıflandırılabileceğini söyledi.

Ailenin, biyolojik işlevi olarak neslin devamlılığını sağlayan bir sosyal kurum olduğuna dikkat çeken Adıgüzel bunun da Kur’ânî ahlâk ve Kur’ânî mahremiyet çerçevesinde ele alınması gerektiğini söyledi. Adıgüzel, mahremiyeti ferdî hak ve hürriyetin temeli olarak ya da tam tersine mahremiyeti hürriyete engel olarak gören kesimler olduğunu, mahremiyeti ferdî hak ve hürriyeti gören kesimin aileyi koruduğunu söyledi. Adıgüzel ikinci görüşün ailesiz bir toplumu ya da evlilik dışı çoğalmayı hedeflediğini belirtti. Bu görüşün toplumun bozulmasını, kargaşa meydana gelmesini hedefleyen bir görüş olduğuna dikkat çeken Adıgüzel, insanlığı da bozma potansiyeline sahip bu hedef için dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Psikolojik işleviyle ailenin fert için güven ve moral kaynağı olduğunu söyleyen Adıgüzel ailenin hissi olarak sığınak olduğunu, ferdi ailenin bağrına bastığını belirtti. Ailenin kişiye doyum sağlama, sevgi gösterme özelliklerine sahip olduğunu belirten Adıgüzel doyum sağlamanın bu dünyada gerçekleşmesi zor bir kavram olduğunu belirtti. İnsanların arzularının sonsuz olduğunu, yeterli dinî eğitimi almamış kişilerde bu duyguların tatmin edilememesinin çeşitli problemleri ortaya çıkardığını söyleyen Adıgüzel, ebedî bir hayatın varlığı ancak bu duyguyu tatmin eder, kişide ancak böyle sağlıklı bir kişilik geliştirilebilir, bunu da manevî temelleri sağlam bir aile sağlayabilir” dedi.

SÖZLEŞMEDEKİ TARTIŞMALI TARAFLAR TADİL EDİLMELİ

İnsanlığın adalet arayışı sürekli devam ettiğini belirten bir diğer katılımcı Mustafa Akça, hukukun da adaleti arama yollarından birisi olduğunu, adaletin diğer bir kısmının insanda avf, vicdan gibi özelliklerle ortaya çıktığını söyledi. Adaleti arayan çeşitli sözleşmeler olduğunu söyleyen Akça, İstanbul Sözleşmesi’nin kadına şiddet ve ailenin korunması ile ilgili bir arayışın ifadesi olduğunu belirtti.

Sözleşmenin dayandığı temel vizyonlardan birinin İnsan Hakları Sözleşmesi olduğunu söyleyen Akça, sözleşmenin dayandığı diğer vizyonların ise sözleşmeyi tartışmalı hale getirdiğini söyledi. Bunların feminist düşünce ve eşcinsellik meselesi olduğunu belirten Akça, cinsiyetsiz toplum anlayışını hızlandıracak meselelerin sözleşmede yer almasının bizim açımızdan kabul edilemeyeceğini, bunun tartışılması ve tadil edilmesinin gerektiğini söyledi. Sözleşmede tercüme hatalarından kaynaklanan tartışmaların olduğuna da dikkat çeken Akça, örnek olarak “ev içi” ibaresinin “aile içi” olarak tercüme edilmesinin problem olduğunu, ev içinin gayri meşrû ilişkileri, eşcinsel ilişkileri de kapsadığını söyledi. “Cinsel yönelim” tabirinin de topluma dayatılmaya çalışılan hususlar arasında yer aldığını söyleyen Akça bunların tadil edilmesi gerektiğini vurguladı. Bunlar çeşitli platformları kullanarak medya ve sanat ayağını kullanarak bunu pazarlıyor. Çeşitli platformları, özellikle de medya ve sanat ayağını kullanarak cinselliği endüstri haline getirmeyi amaçlayan bir anlayış olduğuna dikkat çeken Akça, bu anlayışla sözleşmeye küçük dokunuşlar yapıldığının hissedildiğini, sözleşmede insanın insan olarak değerli görülmesinin kabul edeceğimiz bir yön olduğunu, ama tartışmalı yönlerin bizim tarafımızdan tadilinin bir tavsiye halinde sunulması gerektiğini söyledi.

Aile içi huzur ve emniyet başlıklı bir sunum gerçekleştiren İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Yüksel, Tesettür Risalesi’nde aile içindeki huzur ve emniyeti sağlayacak çok önemli hususlar olduğunu söyledi. Tarihî süreç içerisinde “aydınlanma,” “sanayileşme” ve bunları da kapsayan “modernizm” gibi sosyo-ekonomik dönüşümlerin aile üzerinde önemli derecede menfi tesirler de gösterdiğine değinen Yüksel, Bediüzzaman Said Nursî’nin bu menfilikleri ortadan kaldıracak fikirleriyle öne çıktığını söyledi ve bunların hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti. Bediüzzaman’ın mutlu bir ailenin temelinde İslâmî terbiye olduğuna dikkat çektiğini söyleyen Yüksel, açıklık saçıklığın bu terbiyeyi zedeleyerek aile hayatına darbe vuracağını belirtti. “Aile hayatı çok sıcak sığınılacak bir yuvadır” diyen Yüksel, ailenin anne-baba-evlât üyelerinin birbirleriyle hemhal olduğu, ağır hayat yükünün azaltıldığı, maddî-manevî leziz meyvelerin yendiği bir yuva olduğuna dikkat çekti. Bu yuvayı hakikî lezzete dönüştüren unsurun ise ahirete iman olduğunu belirten Yüksel, toplumların huzur ve güven içinde yaşayabilmeleri için bu anlayışla bezenmiş, kurulmuş mutedil bir aile hayatının şart olduğunu sözlerine ekledi.

Eğitimci Yazar Sebahattin Yaşar da ailenin toplumlar için temel bir konu ve bütün meselenin de onu güçlendirmek olduğunu söyledi. “Aile konusu İstanbul Sözleşmesi’nin gölgesinde kalmamalıdır” diyen Yaşar sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplumlar için öncelikli konu ailedir. Onun dinamikleri güçlendirilmelidir. Aile en küçük sosyal kurum olarak devletlerin dahi varlığını ilgilendirir. Ondaki bir sarsıntı toplumu ciddi etkiler. Ebeveynlerden, sivil toplum kuruluşlarına devletten bireylere kadar bu konuda herkese düşen sorumluluklar vardır. Aile sarsılırsa toplum çöker.”

VAHİY KAYNAKLI İNSANİYET SÖZLEŞMESİ YAZALIM

Programın bir diğer katılımcısı Prof. Dr. İlyas Üzüm İstanbul Sözleşmesi’nin kadına yönelik ve aile içindeki şiddeti önlemek üzere kaleme alındığını, böyle bir amaca bizim karşı çıkmamızın mümkün olmadığını söyledi. Risale-i Nur’da “İslâmiyet insaniyet-i kübradır” denilerek İslâmiyet’in insaniyet üzerinden tanımlandığını söyleyen Üzüm, İstanbul Sözleşmesi’nin insanî bir boyutunun olduğunu belirtti. Aile hayatının temelinde meveddet, rahmet ve iman olduğunun altını çizen Üzüm, bunların olduğu yerde şiddetin olamayacağını belirtti. Sözleşmenin insanî yönleriyle reddedilemeyeceğini ancak bazı yönleri sebebiyle de bütünüyle de kabul edemeyeceğimizi söyleyen Üzüm sözleşmede kültür ve inançlarımızı zedeleyen noktalara dikkat çekti. Namus kavramında ya da toplumsal cinsiyet meselesinde olduğu gibi inanç ve kültürümüze uymayan kısımlara rezerv konulması gerektiğini belirten Üzüm bütünü açısından sözleşmenin insaniyet üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Üzüm “Bu tür sözleşmelerde yer alan vahiysiz medeniyet anlayışına karşı çıkarak kendi vahiy anlayışımıza göre bunları şekillendirmeliyiz. Bunun için de disiplinler arası bir çalışmayla kendi değerlerimize ve vahiy anlayışımıza uygun daha birinci sınıf, üst bir metin yazabilmeli ve bunu kabul ettirebilmeliyiz” dedi. Bir bütün halinde ele alındığında, sözleşmenin ideal, makul ya da sakıncalı olan kısımlarının olduğunu söyleyen Üzüm, toplumsal değerlerimiz ve kültürümüz açısından tahlilin gerekliliğine dikkat çekti. Meselâ, 37. maddede zorla yapılan evliliklerin önlenmesinden söz edilmesine insanî ve İslâmî açıdan karşı çıkamayacağımızı belirten Üzüm 42. maddede namus kavramının hafifletilmesinin kabul edilemeyeceğini, İslâm’ın temel yaklaşımlarında birinin namusu ve nesli korumak olduğunu söyledi. “Kutsalı bir yere koyarsak çıkmaza gireriz” diyen Üzüm, mukaddes değerlerin bir tarafa bırakılmasının bilhassa Batı’da büyük problemlerin kaynağı olduğunu belirtti. Sözleşmede kutsalla sorunlu ifadelere rastlandığını söyleyen Üzüm bunların düzeltilmesi gerektiğine dikkat çekti.

SON