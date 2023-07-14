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14 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

İnsanlar ölüyor, aklımızı başımıza toplamalıyız

14 Temmuz 2023, Cuma 18:05
Bilim Akademisi Üyesi, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgenin Diyarbakır’dan Hatay’a kadar çok ciddi bir deprem bölgesi olduğunu vurgusuyla, sürecin ehil eller tarafından yürütülmesi gerektiğine işaret etti.

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Görür, deprem tehlikesine atıfla yerinde dönüşümle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Arap levhası ile Anadolu levhasının sınırında, normalde yerleşim olmaması gerekir. İnsanlık bunun farkına varsa, deprem kuşaklarına ev-bark yapmaz, daha uzağa gider. Ancak çok verimli yerler olduğu için insanlar buralara yerleştiler. Tehlike ortaya çıktığında, aydın-bilgi toplumları tehlikeyi bertaraf etmişler. O nedenle ben deprem dirençli kentler diye bağırıyorum. Kentleşmede yerleşime uygun usuller vardır. Fakat 11-12 tane ilin nüfusu buraya toplanmış. Bugünün bilgi birikim ve teknolojisi buraları yerleşime dönüştürmeye imkân veriyor. Buraya yapılacak her yapıda ileri teknoloji kullanılmalı, bunu da ehil insanların bilgi ve becerilerine bırakmak gerekiyor.”

Acele edilsin diye taviz verilmemeli

Sorunların çözülmediği yerde ihale edileceğini sözlerine ekleyen Görür, “Yine insanlarımızı kaybederiz” dedi. Bölgenin deprem riski açısından özel bir konumda olması nedeniyle, kentlerin yeniden yapılacak kurgusunda özel malzemelere, planlamalara gerek olduğunu belirten Görür, sürecin titizlikle ilerlemesi gerektiğini söyledi: “İnsanlar ölüyor, aklımızı başımıza toplamamız lazım.” Bakan Özhaseki’nin açıklamasını eleştiren Görür, “İnsanlara diyorlar ki ‘evinizi yaparsanız size para vereceğiz’, bizim Anadolu insanı nereden bilsin, fay, zemin şu bu vs. parayı alıp başını sokacak yeri kış gelmeden yapmaya çalışır. Özel malzemeyi, planı beceremez. Müteahhit gelir, parayı alır vatandaşı içine sokar. Buralarda acele etmeden, devletin bilgisi dâhilinde TOKİ’nin çalıştırılması gerekiyor. Acele edilsin diye taviz verilmemesi gerekir” diye konuştu.

Haber Merkezi

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