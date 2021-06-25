İnsanların masumiyetine kim karar verecek?

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu gündeme dair basın açıklaması yaptı.

Hakkında aracılık iddiaları çıkan Süleyman Özışık’ın bir yayın kanalında ‘’Süleyman Soylu’ya masum olduğuna inandığım binlerce insanın dosyasını götürdüm; görevlerine iade edildiler” ifadelerini kullanmasına değinen Karamollaoğlu şunları söyledi: “Artık eskisi kadar itibar var mı bilmiyorum ancak, birileri çıkıp ben buralardan aldığım destekle masum olan ve şuanda hapiste bulunan ya da geçmişte hapiste bulunan insanları ‘masum olduğuna inandığım insanları kurtarmak için bunu yaptım’ diyor ve itibar görüyor. Bu nasıl mantık? Şahıslar mı insanların masumiyetine karar verecek yoksa mahkemeler mi, savcılar mı? Bazı yerlerde iddialar her tarafa saçılıyor, savcıların kılı bile kıpırdamıyor ancak bir de bakıyorsunuz ki çok küçük bir itiraz, iktidar tarafından gelen şikayetler süratle yerine getirilebiliyor. Ben şahıs bazın bu meseleleri gündeme getirmeyi doğru bulmuyorum. Bildiğiniz gibi düne kadar kısa bir aralıktan dolayı yurtdışına gidip şimdi tekrar yurtiçine getirilmesi gündemde olan bazı kişiler var. Biz bunlarla ülkemizin meşgul edilmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz.”