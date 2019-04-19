İnsanlık kazandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yeni Zelanda’daki terörist saldırı sonrasında yaşanan olumlu gelişmeleri, kötü niyetli insanların barış ve insanlık karşısında kaybetmesi olarak değerlendirdi.

Avustralya’nın Sidney ve Melbourne, Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrine gerçekleştirdiği ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Erbaş, Nur ve Linwood camilerinde 50 kişiyi katleden, 50 kişiyi yaralayan teröristin amacına ulaşamadığını söyledi. Böyle bir katliâmın bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Erbaş, ‘‘Şunu öncelikle ifade etmek istiyorum ki terör amacına ulaşamamıştır. Bu katliâmdan sonra Cenab-ı Hakk’ın bazı şerlerden bir hayrın çıkacağı ile ilgili Kur’ân-ı Kerîm’de bize bildirdiği husus gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, Müslümanların birbirine daha da yaklaşması farklı anlayışlardaki insanların birbirine yaklaşması sağlanmıştır’’ ifadelerini kullandı. Terörist saldırı sonrasında yaşanan olumlu gelişmeleri, kötü niyetli insanların barış ve insanlık karşısında kaybetmesi olarak değerlendiren Erbaş, ‘‘Kavgadan, öldürmekten katliâmdan dünya hiçbir şey kazanmaz. Kazanacağı hususlar barışla gerçekleşecek, iyilikle gerçekleşecek, kötülüğün ortadan kaldırılmasıyla gerçekleşecek inşallah’’ diye konuştu.

‘Şerden hayır doğdu’

Başta Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in yanı sıra farklı inançlara mensup insanların camilere gelerek Müslümanlara destek verdiğini hatırlatan Erbaş, ‘‘Şu an Yeni Zelanda’da bundan sonra Müslümanların lehine birtakım yeni hareketler olacak, gelişmeler olacak belki yeni camiler yapılacak, buna herkes katkı sağlayacak bir hayra vesile olmuştur. Yani şerden hayır doğmuştur’’ dedi. Prof. Dr. Ali Erbaş, Melbourne temasları kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlerde camileri minareli görmekten duyduğu mutluluğu vurguladı.