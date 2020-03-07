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7 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İnsanlık onuruna saygı çağrısı

07 Mart 2020, Cumartesi 00:24
Uluslararası yardım örgütleri, kiliseler ve sivil toplum kuruluşları, Türkiye-Yunanistan sınırındaki mültecilerin insanlık onuruna yakışmayan müdahalelere maruz kalmasını eleştirdi.

Sığınmacılara destek gösterisi

Savaş bitmeden göçler bitmez

Türkiye’nin “Avrupa’ya gitmek isteyen sığınmacılara engel olmayacağız” açıklaması sonrası binlerce kişinin Türkiye-Yunanistan sınırına yığılmasıyla patlak veren kriz sürerken, uluslar arası yardım örgütleri, kiliseler ve sivil toplum kuruluşları, mültecilerin insanlık onuruna yakışmayan müdahalelere maruz kalmasını eleştirdi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkanı Francesco Rocca, bölgeye yaptığı ziyaretin ardından, sınırda sıkışıp kalan mültecilerin insanlık onuruna saygı duyulması gerektiğini belirtti. DW Türkçe’nin haberine göre, Rocca, Salı günü Pazarkule Sınır Kapısı’nın karşısındaki Kastanies (Kestanelik) Sınır Kapısı’nı ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i de eleştirdi. Von der Leyen, “Bu sınır sadece bir Yunan sınırı değil, burası aynı zamanda Avrupa sınırı” diyerek “Avrupa’nın kalkanı” olan Yunanistan’a teşekkür etmişti. “Kıt’amızın böyle düşünmeye başlayacağını asla tahayyül edemezdim” diyen Uluslar arası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Başkanı, “Bir ‘kalkan’dan bahsetmek hiç uygun bir sembolizm değil. Bu sembolizm, yabancı düşmanlığına gider” şeklinde konuştu. Türkiye’yi de eleştiren Rocca, “İnsanların, siyasete alet edilmesini görmek üzücü” ifadesini kullandı.

Protestan Kilisesi’nden AB ve Türkiye’ye eleştiri

Türkiye-Yunanistan sınırındaki mülteci krizi dolayısıyla AB üyelerine bir eleştiri de Almanya’nın ikinci büyük dinî cemaatinden geldi. Alman Protestan Kilisesi (EKD) Konsey Başkanı Heinrich Bedford-Strohm, AB ülkelerini sınırda hukuku çiğnemek ve insafsızlıkla suçladı. Bedford-Strohm, Facebook’ta yaptığı paylaşımda “Biber gazı, tazyikli su ve asker kullanarak sınırların kapatılması, Nobel Barış Ödülü sahibi Avrupa’ya yakışmıyor” ifadelerini kullandı.

SiyasÎ çıkarlar için bir piyona dönüştüler

Önde gelen bir grup uluslar arası yardım örgütü de Suriye’nin kuzeyinde giderek ağırlaşan kriz dolayısıyla AB’ye mültecilerin kabul edilmesi yönünde çağrıda bulundu. 2004 sonunda Hint Okyanusu’nda meydana gelen tsunami felâketinden sonra bir dizi uluslar arası yardım örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu “Kalkınma Yardım Eder” adlı birlikten yapılan açıklamada İdlib’deki çatışmalar dolayısıyla Aralık ayından bu yana yaklaşık bir milyon insanın yerini yurdunu terk ettiğine, ancak sınırları kapayan “Alman hükümeti ve AB’nin mültecileri siyasî çıkarlar için bir piyona” dönüştürdüğüne dikkat çekildi. Bölgedeki mülteci kamplarının tamamen dolu olduğunu kaydeden yardım örgütleri, insanların yağmur ve soğuktan korunmaları için ellerinde sadece plastik brandalar olduğunu vurguladı ve “yiyecek, barınak, ilâç, yakıt ve hijyen tesislerin” eksik olduğuna dikkat çekti.

Bu arada, yaklaşık dokuz yıldır süren iç savaş dolayısıyla Suriye ekonomisinin neredeyse çöktüğünü kaydeden UNICEF ve WFP yöneticileri, 2018 ile 2019 arasında açlık çekenlerin sayısının 6,5 milyondan 7,9 milyona çıktığını, gıda malzemelerinin fiyatlarının ise yüzde 60 arttığını bildirdi.

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