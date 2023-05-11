İnternet kontrolüne fırsat verilmesin

İnsan hakları savunucu kuruluşları İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ile Article 19’un yaptığı, “Türkiye’nin İnternet Kontrolü Seçimi Tehdit Ediyor” başlıklı açıklamada, Türkiye’de hükümetin internet üzerindeki kontrolünün 14 Mayıs seçimini tehdit ettiği belirtildi; sosyal medya şirketlerine baskılara direnme ve acil durum planları oluşturma çağrısı yapıldı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, HRW Kıdemli Teknoloji Araştırmacısı Deborah Brown, “Hükümet, seçim öncesinde sansür uygulama ve sosyal medya ve bağımsız haber siteleri üzerindeki kontrolü sıkılaştırma çabalarını hızlandırdı” dedi ve ekledi: “Seçim, hükümetin şirketleri tahakküm altına alma çabalarına rağmen, Türkiye’deki seçmenlerin bağımsız haberlere erişim ve seçim ile sonuçları hakkındaki görüşlerini ifade etmek için sosyal medyaya güvenip güvenemeyeceklerini test edecek.” Haber Merkezi

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