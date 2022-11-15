İnterneti yavaşlatmanın hukukta yeri yok

İstanbul Taksim’de Pazar günü meydana gelenbombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi ise yaralandı.Saldırının ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un “Olağanüstü Dönemlerde Yayınlar” başlığını düzenleyen 7’inci maddesini gerekçe göstererek konuyla ilgili yayın yasağı kararı aldı.

Yayın yasağından kısa süre sonra da sosyal medya platformlarına erişim sağlanamaz oldu. Kullanıcılar VPN üzerinden sosyal medyaya ulaşmaya çalışırken, Türkiye’de saldırı sonrası VPN kullanımında artış kaydedildi. Uzmanlar, Taksim’deki saldırının ardından bant daraltma ile internetin yavaşlatılmasının hukuki olmadığı görüşünde. İletişim danışmanı Mehmet Şafak Sarı’ya göre, bant daraltma uygulaması ile sosyal medya kullanıcıları haberleşme kanallarına girmelerini engelleyecek bir duvarla korku ve paniğe itiliyor. DW Türkçe’nin haberine göre Sarı, Söz konusu girişimlerin haber alma hakkına yönelik keyfi müdahaleler olduğu kanaatinde. Alternatif Bilişim Derneği’nden Avukat Faruk Çayır da bant daraltma uygulaması için “Bunun yasal altyapısı daha önce yoktu, şimdi ‘Yasal dayanağına uygun yaptık’ diyorlar ama bu habercilik anlamında büyük bir sansüre yol açan bir uygulama” diyor. Haber Merkezi

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