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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

İpler Putin’in elinde

25 Ekim 2019, Cuma 21:16
Soçi anlaşmasıyla YPG konusunda elini güçlendiren Türkiye’yi dış politikada yeni riskler bekliyor.

Soçi Mutabakat Muhtırası, Türkiye’yi giderek daha fazla Rusya’ya bağımlı hale getiriyor ve Türkiye’nin Batı’dan bir o kadar uzaklaşmasına yol açıyor. Rusya bağımlılığı artan Türkiye, ABD’den de yeni yaptırım tehditleri ve bir Halkbank cezasıyla karşı karşıya. DW’de yer alan habere göre, Türkiye’nin Suriye politikasında artık Moskova’dan bağımsız karar veremeyeceğine işaret eden Moskava’da yaşayan Rusya uzmanı Kerim Has, anlaşmayla Türkiye’nin Suriye’deki varlığının beş kilometre derinlikle sınırlandırıldığına ve günü geldiğinde Ankara’nın Suriye’den çıkış stratejisini tek başına değil Moskava ile hayata geçirmek zorunda kalacağına dikkat çekiyor. Ankara’nın kendi ülkesindeki Kürt meselesinde de Rusya’ya bağımlı hale geldiğini ifade eden Has, “Ama bağımlılıkla birlikte riskler de artıyor. Zemin çok kaygan. Şimdi hem Türkiye’nin kendi Kürt meselesinde hem de Suriye’deki Kürt politikasında birinci aktör artık Rusya” diyor.  ABD ve Rusya arasında sıkışan Türkiye’nin Avrupa ülkeleriyle de ilişkileri özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlâlleri dolayısıyla zayıflamış durumda. Suriye’ye düzenlediği operasyon sebebiyle de Avrupa’da eleştirilen Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Suriye politikasıyla bağlantılı en önemli bağı mülteci anlaşması.

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