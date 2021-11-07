"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

'Irak Başbakanı Kazımi'nin konutuna yapılan saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz'

07 Kasım 2021, Pazar 13:33
Türkiye, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin konutuna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı kınadı.

Irak Başbakanı Kazımi'nin konutuna hava saldırısı:Yara almadan kurtuldu

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’nin konutuna bugün sabaha karşı insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin kaynağı ne olursa olsun terörle mücadelede Irak'ın yanında yer alacağı belirtilerek "Irak’ın egemenliğine ve istikrarına zarar vermeyi hedeflediği açık olan bu korkakça saldırının faillerinin en kısa sürede tespit edilerek adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kazımi'nin Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan evi bu sabah silahlı insansız hava aracıyla vurulmuş, Kazımi saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Ülkede yapılan seçimlere itiraz eden İran'a yakın grupların 5 Kasım'da düzenlediği gösteriler sırasında çıkan arbedede bir gösterici, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

Bu gelişme üzerine bazı İran'a yakın gruplar ve Şii milis güçleri Kazımi'yi sert bir dille eleştirerek tehdide varan açıklamalarda bulunmuş, bir göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.

 

AA

Okunma Sayısı: 193
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TBMM'yi yoğun bir hafta bekliyor

    İklim taahhütlerini yerine getirmeyen ülkelere neler yapılacak?

    'Fındıktan bir kazanıyorsak bundan beş kazancımız oluyor'

    Milli Takımın Cebelitarık ve Karadağ mesaisi başlıyor

    'Irak Başbakanı Kazımi'nin konutuna yapılan saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz'

    'Filistinlilere saldıran örgütlerin isim ve unsurlarının listeleri hazırlanıyor'

    Irak Başbakanı Kazımi'nin konutuna hava saldırısı:Yara almadan kurtuldu

    Meteoroloji: Hava sıcaklıkları azalacak

    Meksika'daki feci kazada 19 kişi öldü

    Sendikalar vatandaşı uyardı: Sağlık sistemi alarm veriyor

    Pastırma sıcakları geldi

    Son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    Bağımlılık en önemli sosyal dert

    Muhafazakârlarla helâlleşmeliyiz

    Haftanın maçında 3 puan son dakikada Trabzonspor'un oldu

    Kamu zararı: 19.3 milyar

    SGK’da büyük açık

    En zenginlerin karbon ayak izi en büyük

    Hem saldırdılar, hem zeytinleri kestiler

    Yılda iki Ömerli Barajı’nı kurtarabilir

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Çağır beni geleyim seni…
    Genel

    Nurdan Katreler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İttihad, meşveretle sağlanır
    Misbah ERATİLLA

    İyi ki tanımışım
    Mehmet KARA

    Millete yabancılaşmak!
    Faruk ÇAKIR

    Güven veren Türkiye
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Kader cihetiyle laiklik
    Genel

    Sendikalar vatandaşı uyardı: Sağlık sistemi alarm veriyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.