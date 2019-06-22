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22 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri imha edildi

22 Haziran 2019, Cumartesi 15:11
Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı teröristlerce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.

AA

Etiketler: Irak, PKK, terör, operasyon
Okunma Sayısı: 98
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