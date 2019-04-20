Irak sınırında 4 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı

Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada 4 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlarda teröristlerle çıkan çatışmada 4 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı bildirildi. MSB Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında dün teröristlerle çatışma çıktığı belirtildi. pic.twitter.com/iOTdEiWSNR — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 20 Nisan 2019 Çatışmada 4 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı ifade edilen açıklamada, 4 şehitten 2'sinin yaralı olarak kaldırıldıkları hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi. Teröristlerin hava harekatı ve bölgedeki ateş destek vasıtaları ile yoğun ateş altına alındığı aktarılan açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi. AA

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