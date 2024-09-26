Irkçı çete katletti

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde 21 Eylül’de bir parkta oynarken silahla vurularak öldürülen 15 yaşındaki Suriyeli Abdullatif Davvara’nın maskeli ve siyah giyimli kişiler tarafından ırkçı saldırıyla katledildiği iddia edildi.

Parkta 12 el ateş edilerek hedef alınan çocuk ağır yaralı kaldırıldığı hastanede vefat etti. Abdullatif Davvara’nın cenazesi Kilis’te defnedildi. Karar’ın haberine göre Annesi ve kardeşleri 6 Şubat depremlerinde öldüğü için amcasıyla birlikte Gaziosmanpaşa’da yaşayan çocuğun bir tekstil fabrikasında çalıştığı öğrenildi. Abdullatif Davvara’nın katledildiği parkta iki aydır sıkça ırkçı saldırılar olduğu ve özellikle Suriyeli çocukların parktan kovulduğu iddia edildi. Amca Mustafa Davvara, “Yeğenim masumdu. Kimseye bir zararı yoktu. Sadece arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. Onu bu şekilde kaybetmek bizim için çok acı. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz” dedi. Haber Merkezi

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