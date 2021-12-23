Irkçı vahşete tepki

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi, 16 Kasım’da İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde çalıştıkları işyerinde yanarak ölen üç Suriyeli işçinin ırkçı saikle öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada üç Suriyeli işçiyi yakarak öldüren kişinin ifadesinde suçu kabul ettiği bildirildi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “Nefret maalesef linç kültürüne dönmüş durumda ve 3 üç kişiyi katleden bir insanla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı. Mülteciliğin zor olduğunu, Türkiye’ye sığınan insanlara karşı düşmanlık, nefret duygularının oluşmaması gerektiğini dile getiren Gergerlioğlu, “Nefret bitsin, linç kültürü olmasın, cinayetler olmasın, bu insanlar ölmesin” diye konuştu. AA

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