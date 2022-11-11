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11 KASIM 2022 CUMA - YIL: 53

İş dünyası: Enflasyon sermayemizi eritiyor

11 Kasım 2022, Cuma 20:00
Yüksek enflasyonun işletmeler üzerindeki olumsuz etki iş dünyasını harekete geçirdi. İş dünysını temsilcileri enflasyonun işletmeler üzerinde tahrip edici etkisi bulunduğunu, enflasyon muhasebesinin uygulanmaması halinde sermaye erimesinin kaçınılmaz olduğunu kaydediyor.

Türkiye’nin önde gelen sanayi kentlerinde örgütlü sanayi odaları, ticaret odaları ve ticaret borsalarının başkanları ve iş insanları, enflasyonun işletmeleri tahrip ettiğini belirtiyor. Dünya gazetesinin haberine göre iş dünyası, enflasyon muhasebesinin uygulanmasını istiyor. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, “Enflasyonun şirket bilançoları üzerindeki olumsuz etkisini her platformda dile getirdik. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye de bir rapor sunduk. İşletmeler enflasyon nedeniyle fiktif kâr elde ediyor. Buna karşılık artan fiyatın satılan ürünün yenisini almaya yetmemesi sebebiyle işletme sermayeleri hızla eriyor. Bu süreçte, işletmeler için enflasyon muhasebesi zorunluluk halini almıştır” dedi. 

Bir an önce yürürlüğe girmeli

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, enflasyon muhasebesinin 2022’yi de kapsaması gerektiğini söyleyerek “Firmaların gerçekte olmayan kârlar üzerinden vergi ödemek durumunda kalması, mali yapılarda zayıflamaya yol açıyor. Bu aynı zamanda makroekonominin temeli olan üretim ve istihdam kapasitesini zayıflatıyor. Mevzuatta yer almasına rağmen ertelenen enflasyon muhasebesi uygulamasının bu yılı kapsayacak şekilde bir an önce yürürlüğe girmesi gerekir” ifadelerini kullandı. Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ise “Enflasyon dönemlerinde, enflasyonun mali tablolar üzerindeki etkilerinin giderilmesine yönelik düzeltici işlemler yapılması gerekiyor. Zira yüksek enflasyonun karları ve sermayeyi erittiği gibi işletmelerin sermayeleri eridiği halde sürekli kar ediyor gibi gösteriyor. İşletmelerin teknik iflas durumuna düşmesini engelliyor” diye konuştu.

Haber Merkezi

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