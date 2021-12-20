İş dünyası tedirgin... İktidar kulak tıkadıkça kriz büyüyor

DÖVİZDEKİ TIRMANIŞLA GİTTİKÇE DERİNLEŞEN EKONOMİK KRİZ KARŞISINDA İKTİDARIN İZLEDİĞİ SORUMSUZ POLİTİKALAR, MESLEK ÖRGÜTLERİNİN VE İŞ DÜNYASININ SABRINI TAŞIRDI.

TÜM DENGELER BOZULDU

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği “İktidar halkın taleplerine kulak tıkayıp, halkın sorunlarını gözardı ettikçe kriz daha da büyüyor” derken, İstanbul Sanayi Odası ve TOBB Başkanlarının ardından TÜSİAD da “Güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı oluştu, atılan adımlar ekonomik dengeleri bozdu” dedi.

İKTİSAT BİLİMİ KURALLARI

TÜSİAD: "Son dönemdeki istikrarsızlıklar sonucu, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşti. Hasarın tespitini yapıp öncelikle serbest piyasa işleyişi çerçevesinde, tüm paydaşların desteğinin alındığı, genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli.”

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İktidar kulak tıkadıkça kriz büyüyor

TMMOB Ankara’da yaptığı basın açıklamasında, “SiyasÎ iktidar halkın taleplerine kulak tıkadıkça kriz daha da büyüyor” denilirken, TÜSİAD’dan da “Denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir” değerlendirmesi geldi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), “Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz” başlığıyla yürüttüğü kampanya çerçevesinde Ankara’da basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Siyasî iktidar halkın taleplerine kulak tıkadıkça, halkın sorunlarını göz ardı ettikçe kriz daha da büyüyor” denildi. gazeteduvar’ın haberine göre, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu adına Özgür Topçu’nun okuduğu açıklamada, “Türkiye tarihinin en büyük, en sarsıcı ekonomik krizlerinden birini yaşıyoruz. Tek adam rejimi altında bir parti organı gibi çalışan TÜİK’in şaibeli verileri ile gizlenmek istese de gündelik hayatımızın her alanında, gündelik hayatımızın her anında krizin etkilerini iliklerimize kadar hissediyoruz” denilirken, işçinin ve emekçinin durumuna da yer verildi. Açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

SİYASÎ İKTİDAR BÜTÜN TALEPLERİMİZE KULAK TIKADI

“Meclis komisyonlarında tartışılmaya başlanmasıyla beraber bizler de meslektaşlarımızın ekonomik ve özlük haklarını geliştirmek için yoğun çaba içerisine girdik.(...) İstedik ki, bütçeden emekçilere, yoksul halka, kamusal yatırımlara, kamu hizmetlerine daha fazla pay ayrılsın. Krizin tüm yükünün emekçilere yıkılmayacağı insanca yaşayabileceğimiz bir gelir düzeyi ve âdil bir vergi sistemi istedik. Ne yazık ki siyasi iktidar tüm taleplerimize kulak tıkadı. Bütçe görüşmelerini halkın sorunlarının çözümü için bir fırsat olarak kullanmak yerine, muhalefet milletvekilleri ile laf yarıştırmak, kavgaya tutuşmak için kullandı” dedi.

Bu ekonomik programla olmaz

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye ekonomisinin gidişatına dair bir açıklama yayınladı. Ekonomi alanındaki yetkili kişi ve kurumlara, “Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli” çağrısı yapılan açıklamada, “Son dönemde yaşadığımız istikrarsızlıklar sonucunda, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir” denildi. Açıklamada, izlenen ekonomi politikasının yalnızca iş dünyası için değil, tüm vatandaşlar için yeni ekonomik sorunlar meydana getirdiğini vurgulayan TÜSİAD, bu politikanın uzun dönemde çok daha büyük yapısal problemlere yol açma riskini artırdığını ve en fazla faydalanması beklenen ihracatçıların dahi bu ortamdan zarar gördüğünü belirtti.

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Türkiye’yi iflâsa sürüklediler

Prof. Dr. Veysel Ulusoy, “Yalancı bir zenginlikle 2000’lerde başlayan bu yönetimin ekonomi politikaları, Türkiye’yi de iflâsa sürükleyerek sona ermiştir.” dedi. Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, yeni ekonomik modele ilişkin olarak “Anlamsız, adına da Çin modeli denen bir kandırmacaya dayalı ekonomik sloganların oya dayalı sonuçlar vereceği beklentisinin de boşa çıkacağının sanırım ekonomistlerle beraber herkes farkında...” dedi. Ulusoy Cumhuriyet’teki yazısında şöyle dedi: Yapısal reformlara dayalı üretim, istihdam ve gelir yaratmanın yıllar alacağını bile bile, kısa dönemli çıkarlara dayalı yaklaşımlar ile bunu ‘sanki’ bir modelmiş gibi dayatma yaklaşımı ‘yalancı ekonomik kurallar’ kutusunda da yerini aldı artık. Yalancı bir zenginlik ile 2000’lerde başlayan bu yönetimin ekonomi politikaları, Türkiye’yi de iflâsa sürükleyerek sona ermiştir.”