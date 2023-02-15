İş makineleri 4. gün enkaza girdi

İspanya’dan gelen arama kurtarma ekibi Dünya İçin İtfaiyeciler’den Jair Pereira Rodriguez, yaşadıklarını Gazete Duvar’a anlattı.

Rodriguez, “...Makinelere gelince en sonunda tüm enkazların içine girdi. Belki dördüncü ya da beşinci günde. Bu da arama çalışmalarının sonuna geliniyor demek, enkazda sağ insanın bulunma ihtimali düştü demek. Çünkü iş makineleri bütün yıkıntıları hareket ettiriyor. Eğer ‘iş makineleri olması gerekenden önce ya da sonra mı girdiler?’ diye soruyorsanız, bu hükümetin yanıtlayabileceği bir soru olur. Bana ‘bu iş makineleri enkaz altındaki insanlara zarar veriyor mu?’ diye sorarsanız, evet zarar veriyor. Konu hakkında söyleyebileceklerim bunlar. 5. ya da 6. günden sonra arama kurtarma dinamiklerinde değişimin farkına vardık. Arama kurtarma çalışmalarından iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmalarına geçiş yapıldı” dedi.