İşçiler uyarmış

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Erzincan İliç’teki altın madeni sahasında meydana gelen siyanürlü toprak kayması sonrası 9 işçinin göçük altında kaldığını açıkladı.

Aksu, X hesabından yaptığı açıklamada madendeki işçilerin sabah sahada meydana gelen çatlakları görüp amirlerini uyardıklarını ancak çalışmaların devam ettiğini söyledi. Aksu’nun X hesabından bu akşam yaptığı açıklama şöyle: “Sabah işçi arkadaşlar çatlakları görmüş amirlerini uyarmışlar. Bir kaç küçük taşeron çalışanlarını çekmiş bölgeden. Ama çalışma devam etmiş. 12 gibi dinamit patlatmalarının da etkisiyle Sinaynürlü Liç sahası çöküyor. 9 arkadaşımız göçük altında. Kurtarma çalışmalarına 250 işçi kardeşimiz göçük alanın yukarıdan aşağıya kazma kürek tarıyor 2 saat önce. Hiçbir canlılık belirtisine ulaşamıyorlar. Az önce görüştüğümüz madenci kardeşlerimiz ayran içtik ama şiddetli baş ağrımız var dediler. Acilen doktora gitmelerini önerdim.” Erzincan - Anka

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