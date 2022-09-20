TÜRK-İŞ 3. BÖLGE TEMSİLCİSİ HAYRETTİN ÇAKMAK YENİ aSYA’YA KONUŞTU: üNİVERSİTELİLER İŞSİZ, ÖĞRETMENLER KURYELİK YAPIYOR.

10 MİLYON SENDİKASIZ İNSAN VAR

Yeni Asya heyetinin ziyaret ettiği Çakmak: “Türkiye’de 10 milyon sendikasız insan var, bu çok ağır bir tablo. İşçimizi asgarî ücrete mahkûm etmeye çalışıyorlar. Asgarî ücretin altında çalışmanın yasak olduğu ülkemizde çok olumsuz tablolar söz konusu.”

ÜNİVERSİTE DİPLOMASINI GİZLİYORLAR

“Herkes üniversite mezunu ve işsiz. İnsanlar üniversite diplomasını göstermeyip lise diplomasıyla işe giriyorlar. Motor kuryelerinin çoğu aslında öğretmen.Üniversite mezunu işçi statüsünde çalışamaz.”

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TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (TÜRK-İŞ) 3.BÖLGE TEMSİLCİSİ HAYRETTİN ÇAKMAK İLE KONUŞTUK

İşçiyi asgarî ücrete mahkûm etmek istiyorlar

Hayrettin Çakmak: “Türkiye’de 10 milyon sendikasız insan var, bu çok ağır bir tablo. İşçimizi asgari ücrete mahkum etmeye çalışıyorlar. Asgari ücretin altında çalışmanın yasak olduğu ülkemizde maalesef çok olumsuz tablolarla karşı karşıyayız. Asgari ücretin tespitinde de hükümetle işveren yan yana gelip sendikayı devre dışı bırakıyorlar.”

Yeni Asya Gazetesi mensupları olarak sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ediyoruz. Siz geçen yıl başkan seçilmiştiniz. Tekrar tebrik ediyoruz. Kendinizden ve çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Çok teşekkür ederim, hoş geldiniz. 1974 Artvin Borçka doğumluyum. İlk, orta ve liseyi memleketimde okudum. Çalışma hayatım çay işletmelerinde başladı. Askerden sonra tekstil, metal sektörü ve otomobil sanayinde devam ettim. Orada Türk Metal sendikasıyla tanıştım.Temsilcilik, mali sekreterlik ve yönetimlerde görev aldım. Bizim için önemli alan vatan menfaatleridir. Biz Türk-İş olarak 1952 den beri işçi sınıfının hizmetindeyiz. Bir derece işçi sınıfının baba ocağıyız. Süreç içinde bizden ayrılmalar olsa da Türk-İş ana damardır. 1952’den beri hizmet ediyoruz. Allah’ın izniyle bu tarihlere kadar getirdik. Bu mücadeleyi yaşatmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Ben Türk Metal Sendikası’nda şube başkanıydım. Genel başkanımız Ergün Bey ve şube başkanlarımızın layık görmesiyle Türk-İş 3. Bölge temsilcisi oldum. Onlara ve işçilerimize layık olmaya çalışıyoruz. Sizleri de burada ağırlamak benim için bir onur. Bu ülkeye hizmet eden, bu ülkenin milli değerlerine saygı duyan insanların başımızın üzerinde yeri var.

1964’te Türk-İş’in Saraçhane mitingi en büyük grevi var malum. Size göre, sendikacılık o günlere göre biraz zayıfladı mı?

Tabii ki bu dönemde kayırmacılık ve yandaşçılık var. Biz bir siyasi partinin arka bahçesi değiliz. 1952’den beri nice hükümetler, nice darbeler görmüşüz ama hala varız ve var olmaya da devam edeceğiz inşallah.

Sendikaların o günlere göre tabiiki gücü yok. Kamu sektöründe gücü yok. Kamu diye bir şey kalmadı zaten.

Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye’deki işçi ve işci camiasını değerlendirir misiniz?

2013 yılında Amerika’da Dünya Sendikalar Birliğinin bir eğitimine katıldım. Türkiye’den her sendikanın temsilcisi olarak 15 kişi vardı. Orada, Türkiye’nin işçi hakları konusunda dünyada 10. sırada olduğu ifade edildi. Bugün ise özelde ve kamuda işçi hakları olarak geriledi. Tabii yanlış politikalardan ötürü. Tarımı güçlendirmediğin taktirde sanayii güçlü tutma şansın yok. Tarım gelişirse sanayii destekler ve ücret politikasını da yükseltir.

Sendikacı da kendini yenilemek zorunda sanayici de. Çünkü dünya çok küçüldü. Bir sanayici işini düzgün yapmazsa elindeki işi başka ülkeye kaptırabiliyor. Amerika’da adam bir tuşa basıp Avrupa’daki bir fabrikanın kârını görebiliyor. Onun için biz burada emeğimizi en iyi şekilde satmalıyız. En iyi şekilde kazanmalıyız ve sendikal hakları da gözetmeliyiz. Evet, Avrupa’da asgari ücret düzeyi bambaşka, bizim ülkemizdeki asgari ücret düzeyi bambaşka. Tabii ülkemizi kötülemeye de gerek yok. Ülkemizin kazançları, realitesi belli. Enerji maliyetlerinin yükselmesiyle bizim alım gücümüz düştü. Patates soğanın 10.00. - 12.00 TL bandında olduğu günümüzde direkt tarıma dönmeliyiz. Yem maliyetleri çok arttı. Yol, köprü medeniyettir ama tarıma da yüzümüzü çevirmeliyiz. Çiftçi bir babanın oğluyum. Bu sene çay tarlasına gübre atmakta zorlandık. Ama eskiden hayvan gübremiz vardı. Kaliteli çay o gübre ile olurdu.

Sendikayı devre dışı bırakıyorlar

Sendikalar, hükümeti ve yetkilileri bu kötü gidişat konusunda uyarıyor mu?

21 yıldır bu sendika sektöründe, halkın içindeyim. Şimdiye kadar hiçbir yetkilinin veya milletvekilinin gelip hal hatır sorduğunu görmedim. Tarım ve turizm bölgesinde bölge temsilciliği yaptım. Şu anda da Türkiye’de üçüncü sıradaki bölge temsilcisiyim. 20 iş kolunda 34 sendikayla hizmet veriyorum, gelip sorunlarımızı konuşanı görmedim. Türkiye’de 10 milyon sendikasız insan var, bu çok ağır bir tablo, bizlerin çok işi var. İşçimizi asgari ücrete mahkum etmeye çalışıyorlar. Asgari ücretin altında çalışmanın yasak olduğu ülkemizde maalesef çok olumsuz tablolarla karşı karşıyayız. Asgari ücretin tespitinde de hükümetle işveren yan yana gelip sendikayı devre dışı bırakıyorlar. Ama iki dönemdir genel başkanımızın işverenleri iknası ve işverenleri ve diğer işçi konfederasyonlarını da yanımıza alması sonucunda hükümetin istememesine rağmen biraz artış sağlandı. Temmuz ayında da önce sayın Cumhurbaşkanı %25 zam açıkladı, ama Genel Başkanımızın girişimleri sonucunda %29 olarak düzeltilip uyguladı. Asgari ücretten vergi kaldırılması da genel başkanımızın girişimleriyle gerçekleşti. Bunlar biraz da ülkemizde liyakat sistemi olmadığından kaynaklanıyor. Aslında bu ülkede çalışan 29 milyon insan kayıtlı sendikalı olsa bu sorunlar yaşanmaz. Sendikanın olduğu yerde özgür kaliteli toplum olur. Kayıt dışı olmaz. Göçmen işçi olmaz. Şeffaflık ve kazanım olur. Bugün özel sektör işçinin gırtlağına çökmüş durumda. İnsanlara hak almayı öğretmeliyiz. İzmir’deki 13 sanayi bölgesini gezince görüyoruz ki asgari ücret ödemelerinde bile sıkıntılar var. Asgari ücrete zam yapılarak ülke kalkındırılamaz. Ddiyorum ki Ocak 2022’deki asgari ücrete ve enflasyona geri dönelim. Asgari ücreti işçi cebine koymadan eriyor zaten.

Yeni Asya iyi ki var, ışığı sönmesin

Yeni Asya’yı zaman zaman takip ediyorum. Biz ülkenin ve milli değerlerin takipçisiyiz. Ülkemizde taş üstüne taş koyandan Allah bin kere razı olsun. Her lider bizim için çok kıymetlidir. Yeter ki bu ülkenin milli menfaatlerini savunsun. O değerlere sahip olan rahmetlimiz başımızda gözümüzde var olsun. Işığı sönmesin. Getirdiğiniz kitaplar için teşekkür ederim, inceleyeceğim inşallah.

İZMİR - YENİ ASYA