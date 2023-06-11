‘İşe giderken korkar olduk’

İzmir’in Kınık ilçesinde Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. Ve Tic. A.Ş’ye ait kömür ocağında 2021 yılında meydana gelen faciada 45 maden işçisi yaralandı.

Önceki akşam aynı madende bir kez daha metan patlaması meydana geldi. Can kaybı yaşanmayan olayda hafif yaralanan madenciler ayakta tedavi edildi. Olayın ardından çalışma yapılan pano boşaltıldı. Yaşanan durum madendeki iş sağlığı ve güvenliği yönündeki eksikleri yeniden gündeme getirdi. Madencilerden bazıları Gazete Duvar’a konuştu. İşe korkarak gittiklerini de belirten madenciler, “Sürekli diken üstündeyiz. İş sağlığı güvenliği sözde var ancak uygulamada yok” diye konuştu. Haber Merkezi

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