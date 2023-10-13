İşgal bitmeden çatışma bitmez

TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Utku Çakırözer, Türkiye’nin ve bölge ülkelerinin, uluslararası aktörlerin daha fazla masum insanın ölmemesi için bir an önce ateşkes, bir an önce barış sağlanması için elinden gelen tüm gayreti ortaya koymaları çağrısında bulunduklarını ifade ederek, “Yaşanan tüm bu acıların temelinde Filistin sorununun yetmiş beş yıldır çözülememiş olması yatıyor. O yüzden, ne zaman ki iki devletli çözüme ulaşırız, işte o zaman Filistinlilerin haklı davasını tüm dünyaya kabul ettirmiş oluruz” dedi.

Çakırözer, “Gazze dünyanın en büyük hapishanesi. 2 milyon Filistinlinin yaşadığı bir büyük kafes. On beş yıldır abluka altında. Şimdi yine kuşatma altında. Sivillerin olduğu binalar, yerler bombalanıyor. Su yok, gıda yok, elektrik yok, hastaneler ölü ve yaralılarla dolu. Filistinlilerin yetmiş beş yıldır yaşadığı bu yalnızlığı ve çaresizliği hissedilmeden bu meselenin çözümü mümkün değildir. Filistin sorununa kalıcı, adil bir çözüm bulunmadan çözüm mümkün değildir. İsrail’in işgali bitmeden, Filistin özgürlüğüne kavuşmadan Orta Doğu’da bu tür kriz, çatışma ve savaşlar eksik olmayacaktır” ifadelerini kullandı. Çakırözer, “Orta Doğu’nun daha da fazla kan gölüne dönmemesi için bu savaşın daha da büyümeden sonlanmasını sağlamalıyız” dedi. Yalova - Recep Bozdağ

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