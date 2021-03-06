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7 MART 2021 PAZAR - YIL: 52

IŞİD dosyasını bekletirken Gergerlioğlu için bu acele ne?

06 Mart 2021, Cumartesi
T24 yazarı Gökçer Tahincioğlu; Yargıtay’ın, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun cezasının onaylanması için ivedi şekilde hareket etmesine rağmen IŞİD üyerleri için aynı tavrı göstermemesine tepki gösterdi.

Tahincioğlu, “IŞİD’lilerin dosyasını yıllardır bekleten Yargıtay, Gergerlioğlu için o kadar beklemeye gerek görmedi” dedi. IŞİD üyeleri ile ilgili dosyaların hâlâ Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin önünde durduğunu hatırlatan Tahincioğlu, “Kanlı eylemlerin mimarı bu isimler hakkında Türkiye’de halen kesinleşmiş yargı kararı yok. Dosyaları Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin önünde duruyor. Gergerlioğlu, çok daha tehlikeli bir isim olacak ki daire, dosyasına öncelik verdi” ifadesini kullandı.

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