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29 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

İşkencede artış 2021’e göre yüzde 125’i aştı

28 Ağustos 2023, Pazartesi 17:00
Türkiye’deki işkence gerçeği bir kez daha TİHV raporlarına yansıdı. 2021 yılında 530 olan işkence ve kötü muamele şikâyeti başvuru sayısı, 2022 yılında bin 201’e yükseldi.

Artı Gerçek’in haberine göre, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), “2022 Yılı Tedavi Merkezleri” isimli raporunu açıkladı.

Rapora göre 2022 yılı, 2001-2022 döneminde en çok sayıda şikâyet başvurusu alınan ikinci yıl oldu. 2022 yılında kendisi ya da bir yakınının işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı iddiasıyla bin 201 kişi TİHV’e başvurdu. Rapora yönelik değerlendirmelerde bulunan TİHV Başkanı Metin Bakkalcı, yüksek başvuru sayısının insan hakları konusundaki kötü gidişatın bir göstergesi olduğunu belirtti.

Rapora göre, vakfa başvuran bin 201 kişiden bin 117’si kendisi, 84’ü ise bir yakını işkence ve kötü muamele gördüğü için TİHV temsilciliklerine ulaştı. Başvuranların bin 79’unun Türkiye içinde, 38’inin ise Türkiye dışında işkence ve kötü muamele gördüğü belirlendi.

Haber Merkezi

 

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