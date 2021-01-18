İslâm barış ve kardeşlik dinidir

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, Yunanistan Başpiskoposu İeronimos’un “İslâm’ın din olmadığı” ve “Müslümanların savaş yanlısı insanlar olduğu” şeklindeki sözlerini sert bir dille eleştirerek, “Barış ve kardeşlik dini İslâm’a ve Müslümanlara yönelik bu saldırı dilini kınıyorum” dedi.

Güldemir, “İnsanları barış ve kardeşliğe çağırması beklenen bir din adamının çatışma ve kavga ortamını teşvik edici sözleri son derece manidardır” ifadelerini kullandı. İslâm medeniyetinin her zaman farklı dinlerden, farklı kültürlerden insanların birlikte yaşamasına imkân verdiğini ve her insanın inancanı dilediği gibi yaşaması için gerekli ortamı hazırladığını belirten Güldemir “İslâm dini insanı önceleyen, merhamet, ahlâk ve adalet gibi değerler üzerine inşa edilmiş barış ve esenlik dinidir” diye konuştu. Ankara - Ahmet Terzi

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