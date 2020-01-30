Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türk Bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki gösterdi.

Yunan milletvekilinin ırkçı provokasyonunu kınıyoruz Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye karşıtı çirkin provokasyona uyarı 'Yunan milletvekili, sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu' Sanchez Amor, Yunan milletvekili Ioannis Lagos’un AP’deki Genel Kuruldaki eylemiyle ilgili olarak “Bu üzücü hadiseyi hiçbir gerekçe haklı kılamaz” açıklamasında bulundu. Euronews Türkçe’nin haberine göre, Sanchez, Twitter’dan paylaştığı mesajında Türkiye’nin AB’ye aday ülke olduğunun altını çizerek “İlişkilerimiz hâlihazırda çok iyi olmayabilir. Ancak bu üzücü hadiseyi hiçbir gerekçe haklı kılamaz. Aşırı sağın, İslâm karşıtı söylemin Brüksel’de yeri yok” ifadelerini kullandı. Raportör, Twitter’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu da etiketledi.

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