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26 EYLÜL 2023 SALI - YIL: 54

İslam zulme karşı çıkar

26 Eylül 2023, Salı 16:41
Mevlid Kandili’ni kutlayan Kılıçdaroğlu, “İslamiyet güzellikler dinidir” dedi.

CHP Lideri Kemal Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşların Mevlid Kandili’ni kutladı. Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle: “İslamiyet güzellikler dinidir. Yalanı, iftirayı, hırsızlığı, yasaklar; zulme karşı çıkar. Şefkati, hoşgörüyü ve barışı öğütler. Dinimizin güzelliklerinin vücut bulduğu, peygamberimizin doğduğu gün olan Mevlid Kandili’ni kutlar; huzur, barış ve güzelliklerle dolu yarınlar dilerim.” Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Mevlid Kandili mesajında “Alemlere rahmet olarak gönderilen efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’in dünyayı teşriflerini müjdeleyen #MevlidKandili’miz mübarek olsun. Rabbim, ibadetlerimizi makbul, dualarımızı kabul eylesin. Bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize ve tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ankara - Mehmet Kara

 

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