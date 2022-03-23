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23 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

İslamî demokrasi formülü Said Nursî’de

23 Mart 2022, Çarşamba 07:29
PROF. DR. LEONİD SYKİAİNEN - Devlet Üniversitesi, Ekonomi Yüksek Okulu, Moskova

Çağdaş İslâm stratejisinin İslâm dünyasının muhtemelen gelişebileceği en fazla istikbâl vadeden bir zemin olarak ön plana çıkmış durumdadır.

Diğer önde gelen Müslüman düşünürlerle birlikte Said Nursî, bu tekâmül ve gelişme döneminin teorik temellerini kurmuş bulunmaktadır.

Said Nursî’nin düşünceleri, günümüz İslâm dünyasının çözüm bekleyen diğer bir âcil problemi “küreselleşme süreci” için de son derece faydalıdır. Ayrıca, Batılı ve İslâmî politik kültürler arasındaki ilişkilerle birlikte, medeniyetler çatışması teorisine karşı İslâmî bir yaklaşım formüle etme konusunda da Nursî’nin fikirleri yararlı olacaktır.

Günümüzde, Müslüman ülkeler siyasî ve hukukî alanda bir hayli çelişkili şekilde gelişmektedirler. Söz konusu alanlarda, İslâmî gelenekler evrensel olarak kabul gören standartlar ve Batı kökenli liberal değerlerle birlikte varlığını sürdürmektedir.

Dahası, günümüzde herhangi bir modernleşme ve demokratikleşme projesi, İslâm siyaset ve hukuk geleneği içinde anlaşılması/gerçekleştirilmesi ya da en azından münasip bir şekilde tanımlanması durumunda birçok İslâm devletinin çok sayıda muhtemel talipleri olacaktır. Tersi de aslında doğrudur: İslâm düşüncesinin özüne karşı çalışan demokratik kurumlar inşa etmeye kalkışılırsa, hiçbir siyasî reformun hayatta kalma şansı bulunmamaktadır. Objektif olarak hem en üst kademedeki insanlar hem de halk kitleleri, siyasî istikrar ve güvenliğin eşlik etmesi halinde, demokratik gelişmelere karşı genellikle ilgi duymaktadırlar. Bu da ancak demokratikleşmenin, bütün değişimleri kuşatan İslâmî yorum da dahil olmak üzere, İslâm siyaset ve hukuk gelenekleri içinde realize edilmesi şartıyla tahakkuk edebilir. İslâm dünyasının siyasî ve hukukî reformlarla ilgili stratejisi, evrensel demokratik prensiplere uyumlu ve çağdaş realiteye uyması için yeniden modellenmiş İslâmî değerler sistemi ile birlikte (diğer hususların arasında hukukî ve siyasal olanlar) onu (İslâmî) küreselleşme sürecine katmayı amaçlamalıdır.

Bu, ancak İslâm siyasî ve hukukî düşüncesinin müspet potansiyelinin çok aktif bir şekilde işletilmesi ve düşünürlerin, yeni realitelerle ilgili sorunlar hakkında ve İslam’ın küreselleşen dünyadaki rolü üzerinde çalışmaya teşvik edilmesi durumunda elde edilebilir. Bu problemin, Said Nursî’nin entelektüel mirasına müracaat etmeden çözülmesi ise mümkün değildir.

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