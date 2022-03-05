Isparta’daki muhacirlere Arapça risaleler hediye edildi

Isparta’da ikamet eden muhacirlere Arapça Risale-i Nur eserlerinden bir kısmı hediye olarak dağıtıldı. Risale-i Nur'ları alan muhacirler memnuniyetlerini dile getirdiler.

Ülkemizdeki yüzbinleri çoktan aşıp toplamda milyonları bulan Suriyeli, Afgan, İranlı, Somalili vb. milletlerden insanlara evimizden çıktığımız anda her cadde, sokak, markette artık sıklıkla rastlayabiliyoruz. Sadece Isparta’da birkaç sene önce yaklaşık 7000 olan yabancı sayısının, yakın zamanda paylaşılan haberlere göre, 15.000’i geçtiği belirtilmekte. Ve bu durum diğer pekçok ilimizde de muhtemelen bu şekilde. Nüfusu çok olan şehirlerimizde ise çok fazla sayıda yabancıya sokaklarda.

Bu durum ve Risale-i Nur okumaları ki, hem kendi imanını kurtarmaya çalışmak ve dünya-ahiret saadetini elde etmek, hem de diğer insanların aynı kıymetli neticeyi elde etmelerine vesile olmak şuurunun ihtarı ile hergün dışarıya çıkarken, çantama Arapça ve Farsça Risale-i Nurlar’ı koyuyorum. Çoğunlukla o gün bazen de daha ilk 1 saat içerisinde Arapçaları ve haftada 2 kez Farsçaları hediye etmiş oluyoruz. Dışarıdaki gündelik işleri yaparken yanından geçmekte olduğum insanlarda, Arapça ya da Farsça konuşan bir topluluk gördüğümde hemen yanlarına gidip “Selâmünaleyküm, Arapça mı Farsça mı konuşuyordunuz acaba? Buyurun hediye. Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursî. İslâm âlimi. İnşallah istifadeye medar olur, hediyemdir.” demek suretiyle belki hergün istisnasız bu faaliyeti yapmaktayız. Yine bu dağıtım esnasında önce babasına hediye ettiğimiz Yeni Asya Neşriyat’tan çıkan Arapça “Hastalar Risalesi ve Uhuvvet Risalesi” ve sonra da çocukları olan Muhammed kardeş ve abisi ile tanışmamız ve onların da Risale-i Nur derslerimize ve yeni kardeşleriyle eğlenceli faaliyetlere iştirak etmeleri gibi çok sevindirici gelişmeler de yaşanabiliyor.

Yine Yeni Asya Gazetesi 53. yıl özel sayısı tanıtım amaçlı hediye dağıtımı esnasında şehrimizdeki daha önce yolumuzun düşmediği pek çok ara sokakta gezme imkânımız oldu. Oralarda Suriye ve Somalilerin çalıştığı ya da işletmekte oldukları birçok dükkân, iş yeri keşfettik. O iş yerlerine, bakkal-berber-lokanta vb., gidip onlarla konuşup elimizdeki Bediüzzaman Said Nursî’nin telif ettiği Arapça risalelerden 30-40’ar tane gelen müşterilerine hediye edilmek üzere bırakmaktayız. İnşaallah azim kıymetteki neşir faaliyetinin sevabının Rahmet-i İlâhiyece umum şirket-i maneviyemize ziyadesi ile yazılmasının duâsı ile.