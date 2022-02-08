Isparta’daki şirket Cengiz Holding’e ait

Elektriksiz kalan Isparta günlerce karanlığa mahkûm edilmişti.

Antalya-Isparta-Burdur illerindeki elektrik dağıtım işlerini yapan şirketin 2013 yılında özelleştirildiği ve özelleştirme sonucu Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Cengiz Holding ve Kolin İnşaat’a verildiği ortaya çıktı. t24’ün haberine göre, günlerdir elektrik verilemeyen Isparta’nın elektrik dağıtımı işlerini yapan Cengiz Holding ve Kolin İnşaat bünyesindeki Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) eleştirilerin odağı oldu. Cengiz Holding yetkilileri yaşanan felâkete “tahminlerin çok üzerinde ve aralıksız yağan kar yağışının” sebep olduğunu öne sürdü. Isparta’da 3 Şubat’ta başlayan kar yağışı hayatı felç etti. Isparta Belediyesi’nin karla mücadelede yetersiz kalması sonucu yaşanan süreç bir felakete dönüştü. Kar yağışı nedeniyle kırılan ağaç dalları elektrik direklerini yıkarken teller üzerinde biriken buz tabakası, elektrik direklerinin yamulmasına yol açtı. Haber Merkezi

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