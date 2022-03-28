Isparta ve Malatya’da Yeni Asya coşkusu

23 Mart özel gazetemiz Isparta caddelerinde de büyük alaka gördü.

Yolda elimizde gazeteler ile giderken 40 yaşlarında bir adam caddenin ortasında bizi durdurup “O Yeni Asya mı? İnternetten takip ediyordum, çok beğeniyorum. Alabilir miyim? diye birkaç tane aldı. Para teklif etti, hediye olduğunu söyledik. Yine bir takı-boncuk mağazasında çalışan oldukça şık giyimli 40 yaşlarında bir hanım gazeteyi okumaya başladı diğer mağazalardan biz dönerken seslendi ve “Tebrik ediyorum bu zamanda tam ihtiyacımız olan manalar” diye başarılar diledi. Bir iş hanındaki yan yana 15 tane kadar mağaza gazetelerimizi alıp hepsi okumaya başladılar ilginç bir manzaraydı. Yine cadde boyunca gazetemizi dağıtırken bir adam ben Demokrat Parti emeklisiyim mutlaka istiyorum diyerek aldı ve oldukça şık giyimli bir hanım o esnada “ben de rica edebilir miyim” diye alıp cadde boyunca yürürken dahi dikkatle okudu. Manşet yine mükemmel tebrike şayan mahiyetteydi. Bunun gibi daha pek çok ilgi, takdir, tebrik ile karşılaştık insanların ne kadar bu temel hakikatlerin tavizsiz bir surette neşredilmesine ihtiyacı olduğunu bir kez daha gözlemledik.

Gazetemize büyük ilgi

Üstadın vefatının 62.yıldönümünde 23 Mart özel sayımız Malatya ve çevresinde büyük ilgi gördü. 23 Mart gazetemiz şehrin her noktasına ulaştırıldı. Gazeteyi alan herkes, “Allah razı olsun, güzel insanlar sizi tebrik ediyoruz” dediler. Dağıtıcı ve temsilcilerimiz sabahleyin dağıtıma başladılar. Belli başlı noktalara, iş yerlerine ve esnaflara hem hayırlı işler dilediler, hem de gazetemizi hediye ettiler. Memnun olanlar, bu hizmetin devamını dilerken, dua ve niyazda bulundular.

ISPARTA - MALATYA - YENİ ASYA