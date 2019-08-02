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2 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

İsraf bitince, bütçe fazla verdi

02 Ağustos 2019, Cuma
31 Mart’ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Seçilen Mansur Yavaş 100 günde yapılanları bir kitapta topladı.

Büyükşehir bütçesi 8 Nisan-16 Temmuz tarihleri arasında israfla yapılan mücadele sonucu 136 milyon 579 bin 402 TL fazla verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve başladığı 8 Nisan’dan itibaren Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan tüm faaliyetleri ve çalışmaları, “Mansur Yavaş ile 100 Gün” adlı kitapçıkta anlattı. Şeffaf belediyecilik anlayışını bütün birimlerde hayata geçiren, ihalelerin canlı yayınlanmasını sağlayan, tasarruf tedbirlerini birer birer devreye sokan Başkan Yavaş, Büyükşehir Belediyesi’nin bütün faaliyetlerini kamuoyunun gözü önünde yapma kararını adım adım uygulamaya başladı. “Her şey vatandaşın gözü önünde olacak” diyen Başkan Yavaş, 60 sayfalık kitapta Büyükşehir Belediyesi’nin mali durum raporlarından insan kaynaklarına, icraatlardan projelere kadar pek çok konuda önceki döneme ait rakamlarla da aylık karşılaştırma yapıldı. Kitapta, Büyükşehir Belediyesi’nin gelirlerinden giderlerine, banka borçlarından tasarruf kalemlerine kadar bütün bilgiler tek tek paylaşıldı.

Nerelere harcama yapıldığı tek tek anlatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı idareler başta olmak üzere ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü’nün gelir gider rakamlarının ayrıntılı olarak yer aldığı kitapçıkta, Yavaş’ın mazbatasını aldığı 8 Nisan tarihinden itibaren 16 Temmuz’a kadar olan üç aylık dönemde nereye ne kadar harcama yapıldığı tek tek anlatıldı. 8 Nisan itibariyle kısa ve orta vadeli 8 milyar 449 milyon 357 bin 33 TL borç devir alan Başkan Yavaş, kısa sürede bankadaki nakit mevcudunun 160 milyon 401 bin 372 TL’ye yükselmesini sağlarken, kısa dönem borçlarda 24 milyon 271 bin 956 TL azaltıldı. Büyükşehir bütçesi 8 Nisan-16 Temmuz tarihleri arasında israfla yapılan mücadele sonucu 136 milyon 579 bin 402 TL fazla verdi. 

Ankara – Recep Gören

 

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