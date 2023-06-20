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20 HAZİRAN 2023 SALI - YIL: 54

İsraf Devletten bedel Milletten

20 Haziran 2023, Salı 00:18
Gittikçe ağırlaşan ekonomik krize rağmen devletteki israf artarak devam ederken, faturası yeni zam ve vergilerle yine millete ödetilecek.

VERGİ, HARÇ VE CEZALAR ARTACAK

Dünya gazetesi yazarı Bakır: “Ekonomi çevreleri dolaylı vergi niteliğindeki Özel İletişim Vergisi, motorlu taşıtlardan alınan ÖTV oranları, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefon harcı dahil birçok harç ve damga vergisi ile doğrudan vergi ve cezalarda artış yapılacağını konuşuyor.”

BAYRAMDA ZAM YAĞMURU GELİRSE...

10haber yazarı Erdal Sağlam: “KİT zamları devreye sokulacaksa, ikinci yarıda geçerli olacak şekilde önümüzdeki 10 gün içinde bu kararların alınması gerekecek. Bayram tatili de göz önüne alındığında, bayram günlerinde vergi ve zamlar yağarsa kimse şaşırmasın.”

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İsraf Devletten, bedel Milletten

Hükümet bütçeden tasarruf yapmazken; ekonominin acı reçetesini halka vergi ve zam olarak yansıtması tepki çekiyor.

Dünya gazetesi yazarı Naki Bakır ve 10haber yazarı Erdal Sağlam,  ekonominin acı reçetesininin vatandaşa yansıtılmasına tepki gösterdi. Bakır;  “Gözler ‘acı reçete’de yükün dağılımında” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Dünya gazetesi yazarı Naki Bakır yazısında, yakın dönemde vergilerde artışa gidilmesinin beklendiğini hatırlatarak kulis bilgilerini paylaştı. Bakır’ın tahminlerine göre alkollü içkiler ve motorlu taşıtlardan alınan vergi, Özel İletişim Vergisi ve damga vergisinin yükseltilmesi bekleniyor.

Vergi olarak yansıyacak

Bakır, şu ifadeleri kullandı: “Ekonomi çevrelerinde; önümüzdeki günlerde dolaylı vergi niteliğindeki Özel İletişim Vergisi, alkollü içkiler ve motorlu taşıtlardan alınan ÖTV oranları, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardaki harç miktarı ve daha birçok harç kalemi, Damga Vergisi oran ve maktu tutarları ile BSMV oran veya kapsamında artışların gerçekleşeceği konuşuluyor. Doğrudan vergiler kapsamında bir defaya özgü ek Motorlu Taşıtlar ve ek Gayrimenkul Vergisi alınacağı da öne sürülürken, ekonomik denge vergisi, net aktif vergisi ve benzeri vergilerin tek seferlik olarak hayata geçirilmesi olasılığı da dile getiriliyor. Trafik cezalarının daha yoğun uygulanacağı, vergi denetim ve vergi incelemelerinin artırılacağı ifade ediliyor. Kurumlar Vergisi oranının birkaç puan artırılacağı da iddialar arasında yer alıyor.”

Bayramda zam yağarsa kimse şaşırmasın

10haber yazarı Erdal Sağlam ise, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bütçede tasarruf yapma imkânın çok az olduğunu saptadığını belirterek, “Yüksek vergi ve KİT zamlarıyla ek gelir elde etme yolu kaçınılmaz görünüyor” diye yazdı. Bütçe açığının milli gelirin yüzde 10’una çıkma tehlikesi olduğunu kaydeden Sağlam, “KİT zamları devreye sokulacaksa, ikinci yarıda geçerli olacak şekilde önümüzdeki 10 gün içinde bu kararların alınması gerekecek. Bayram tatili de göz önüne alındığında, bayram günlerinde vergi ve zamlar yağarsa kimse şaşırmasın” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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