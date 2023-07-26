ERDOĞAN’IN MİLLETE YAPTIĞI “İSRAF EKONOMİSİNİ BİR KENARA KOYALIM” ÇAĞRISI BU TALEBİ BİR KEZ DAHA GÜNDEME GETİRDİ.

AYNI SÖZÜ YİNE TEKRARLADI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta tekrarladığı “yastık altı birikimler”i yeniden gündeme getirerek, “İnsanımızın tasarruf alışkanlığında döviz ve altın ağırlıklı yer tutuyor. Önemli bir kısmı da yastık altında duran varlıkların iktisadî işleyişe, dolayısıyla istihdama ve üretime katkısı olmuyor” şeklinde konuştu.

KENDİLERİ TASARRUF ETMEYENLER

Erdoğan’ın “Onun için gelin, -milletime sesleniyorum- biz verim ekonomisinden yana olalım, tasarruf ekonomisinden yana olalım, israf ekonomisini bir kenara koyalım” sözüne ilk cevap, “Kendi itibarlarından tasarruf etmeyenler, milletin ekmeğinden tasarruf etmesini bekleyemez” diyen GP lideri Davutoğlu’dan geldi.

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İsraf önce devlette bitmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İnsanımızın tasarruf alışkanlığında döviz ve altın ağırlıklı yer tutuyor. Gelin, -milletime sesleniyorum- biz verim ekonomisinden yana olalım, tasarruf ekonomisinden yana olalım, israf ekonomisini bir kenara koyalım” diyerek, tasarrufu yine ilk olarak vatandaştan bekledi.

Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, vatandaşlardan ‘yastık altındakileri’ istedi. Erdoğan, “iktisadi işleyişe, istihdama ve üretime katkısı olmuyor. Milletime sesleniyorum, gelin biz verim, tasarruf ekonomisinden yana olalım” dedi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Ekonomi, iç ve dış politikaya ilişkin önemli başlıkların masaya yatırıldığı toplantı 3 saat 20 dakika sürdü. Toplantının ardından Erdoğan açıklamada bulundu. Vatandaşlara verim ve tasarruf ekonomisine yönelme çağrısı yapan “İnsanımızın tasarruf alışkanlıkları ağırlıklı olarak döviz ve altın üzerinde yoğunlaşıyor.” diyen

Erdoğan, yastık altında tutulan değerlerin ekonomiye, istihdama ve üretime katkı sağlamadığını belirterek ‘’Önemli bir kısmı da yastık altında duran varlıkların iktisadi işleyişe, istihdama ve üretime katkısı olmuyor. Milletime sesleniyorum, gelin biz verim, tasarruf ekonomisinden yana olalım. İsraf ekonomisini bir kenara koyalım. Bunun ne devlete ne milletimize faydası yoktur” ifadelerini kullandı.



18 Temmuz 2023 Yeni Asya 1. Sayfa

ENFLASYONU DÜŞÜRECEK TEDBİRLER ALINACAKMIŞ

Erdoğan enflasyon ile alakalı, “Kullanılan araçlar farklılaşsa da varmak istediğimiz menzil değişmemiştir. Biz ülke ekonomisini sonuçlarla uğraşarak değil sebepleri ortadan kaldırarak büyüttük. İstihdamı artıracak, enflasyonu düşürecek, finansal düzelmeyi sağlayacak her tedbiri alacak, uygulayacak ve ortaya çıkan zenginliği her bir ferde yayacak bir politika izliyoruz. Bu dönemde de politikamızı hayata geçirirken önümüze çıkan zorluklar var. Sadece arz-talep ilişkisine kurulu teorilerin ülkemizde karşılık bulamadığı bir gerçektir.” dedi.

Vergi artışlarından elde edilen gelir nereye gidecek

Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına kadar bütçe imkanlarını zorlayan tasarruflarda bulunduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kamu işçilerinin yapılan toplu sözleşmelerinde ortaya çıkan tablo memur maaşlarında ilave bir düzeltmeyi zorunlu kıldı. Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili huzursuzluk ortaya çıktı. Kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Vergi artışlarından elde edeceğimiz geliri başka yerlere aktarmayı kabul edemeyiz. Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız, bunu yılbaşı civarı neticelendirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.