İsraf, rant ve yolsuzluklar vergi meşrûiyetine darbe

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Malî Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Söyler, Türkiye’de vergilemenin meşrûiyetinin neredeyse dibe vurduğunu söyledi.

Söyler, “Devletteki israflar, devletteki rant yolsuzlukları, ihale yolsuzlukları, savurganlıklar mükellefleri vergi kaçırmaya yöneltiyor. Maalesef Türk vergi sistemi bu meşruiyetini kaybetmekten dolayı vergi sistemiyle biz gerekli vergi hasılatını sağlayamıyoruz” dedi. VOA Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’de vergi kanunlarının sık sık değişmesinin vergilemede istikrarsızlığa yol açtığını kaydeden Söyler, “Maalesef ülkemizde vergiler gelinen noktada mevcut vergi sistemiyle değil her yıl çıkarılan af kanunları dediğimiz, yapılandırma kanunları dediğimiz, torba kanunlar dediğimiz bölük pörçük, derme çatma yasalarla yapılıyor, tahsil ediliyor. Ondan dolayı da adaletsizliği besleyen nedenlerden birisi de maalesef bu” dedi. Haber Merkezi

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