İsraf tamgaz devam ediyor

medyanın Ankara temsilcileri ile buluşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Tasarrufla ilgili tek adım atılmadı. İsraf tam gaz devam ediyor. Meclis’in bütçe yapma hakkı yok” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan medyanın Ankara temsilcileri ile buluştu. Gündeme dair değerlendirmeler yapan, gazetecilerin sorularını cevaplayan Babacan, 14-28 Mayıs seçimlerinin üzerinden altı ay geçmesine karşın iktidarın özellikle ekonomide güven iklimi oluşturamadığını ifade etti. Ekonomi yönetimini eleştiren Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın enflasyon ile yüzleşmesi gerektiğini belirterek “Yıllarca ‘faiz sebep, enflasyon sonuç’ dedim, ‘Merkez Bankası başkanlarını laf dinlemiyorlar diye görevden aldım’ dedim. ‘Baktım ki, bu yanlış oldu, yeni Merkez Bankası Başkanına, ekonomi yönetimine faizi artırma izni verdim’ dedim, demesi lazım. Bunu açık açık söylemesi lazım. Piyasa, halen ‘acaba ne zaman sabrı taşacak, acaba Merkez Bankası Başkanını ne zaman görevden alacak’ diye bekliyor. Sayın Erdoğan’ın kaleminin ucu adeta Merkez Bankası Başkanı’nın üstünde Demokles’in kılıcı gibi sallanıp duruyor. Bağımsız olmayan Merkez Bankası Başkanının, kredibilitesi olmaz. Erdoğan’ın samimi yüzleşmesi şart” şeklinde konuştu.

Hukuk güvenliği alanı örselendi

Hükümet kurulduğu günden bu yana 7 aya yakın bir zaman geçtiğini, ekonomi ile planlar açıklanmasına rağmen hukuk ve adalet alanında bir iyileştirme görmediklerini belirten Babacan, “İyileştirmeyi bırakın AYM kararına uyulmadı. Yargıtay-AYM tartışması ile hukuk güvenliği alanı örselendi. Uluslararası şirketler Türkiye’deki hukuku güvenliği olursa yatırım yaparlar, hukuk güvenliği olmazsa ne yaparsanız yapın sonuç alamazsınız. Bir de açıklanan verilerin güvenli ve doğru olması gerekir. Bu konuda da bir adım göremedik. Gerçek enflasyonun ne kadar olduğu konusu soru işareti. Güven ve doğru veriler olmazsa ne anlatırsanız anlatın altı boştur. TÜİK’in bağımsız bir göz tarafından denetlenmesi lazım. Merkez Bankası hâlâ verileri saklıyor. MB şeffaflaşmalı. Tasarrufla ilgili tek adım atılmadı. İsraf tam gaz devam ediyor. Meclis’in bütçe yapma hakkı yok. Cumhurbaşkanı bütçede istediğini artırabilmesine rağmen 600 milletvekili bunu yapamıyor” diye konuştu.

İşbirliğinin önünü tamamen kapatmadık

Yerel seçimlerde diğer partilerle iş birliği yapıp yapmayacaklarına ilişkin sorulara da cevap veren Babacan, “Teşkilatlarımızdan bir talep gelirse bu talepleri istisnai olarak değerlendiririz. Kendi adaylarımızı tespit sürecimizi başlattık. 20 Şubat’a kadar süremiz var. Böyle şeyler olursa az sayıda Şubatın ilk haftası olursa olur az sayıda. Bunun tamamen önünü kapatmadık. Çünkü, bir makul bir çerçeve oluşursa yerelde onun da önünü kapatmanın çok da doğru olmayacağını düşündük. Çok sayıda olacağına inanmıyorum. İstanbul’da da, Ankara’da da şu anda kendi adaylarımızı hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın önüne bir alternatif sunacağız” değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA - MEHMET KARA