İsraf ve faiz bütçesi

MECLİSTEKİ BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE SARAYIN MÜSRİF HARCAMALARINA VE FAİZ YÜKÜNDEKİ ARTIŞA DİKKAT ÇEKİLDİ

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU: “İKİ Türkiye var. Biri saray ve şürekasının, beşli çetelerin yaşadığı Türkiye. Orada her şey var. Eğlenceler, keyifler, trol orduları, kullanılan şarkıcı ve türkücüler var. Bu Türkiye halkın 481 milyar dolarını hortumlamış durumda.”

SP MİLLETVEKİLİ KARADUMAN: “AKP iktidarının toplam faiz ödemeleri 582 milyar $’a yaklaştı. Elbirliğiyle yıktığınız Suriye’nin inşası için 240 milyar $’a ihtiyaç olduğu söyleniyor. İki Suriye kuracak kadar parayı, faiz lobilerine peşkeş çekmişsiniz.”

İYİ PARTİ GN BŞK YRD USTA: “BU yılın bütçesi geçen yılın bütçesine göre yüzde 155 artıyor. Bu büyüme hizmetin büyümesinden değil, ekonominin son derece bozulmasından kaynaklanıyor. Bu durum 100 yılda bir defa olmuş.”

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İSRAF VE FAİZ BÜTÇESİ

Muhalefet, TBMM Genel Kurulunda görüşülen 2023 yılı merkezî yönetim bütçe kanun teklifinin ‘israf ve faiz bütçesi’ olduğunu söylüyor.

TBMM Genel Kurulunda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelerine başlandı. Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bütçe sunumunu gerçekleştirdi. Görüşmeler, Oktay’ın sunumunun ardından partiler adına yapılan konuşmalarla devam etti. Bütçe görüşmelerinde bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Seçilen bir cumhurbaşkanının gelip bütçesini savunmamasını parlamentoya saygısızlıktır. 1 Ekim’de geldi, meclisi açtı. Açtı da ne oldu? Kimsenin konuşmadığı ortamda konuştu. Biz konuşunca gelmiyor” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdi.

Saray, halkın Türkiye’sini hortumluyor

Kılıçdaroğlu, “İkili bir yapı oluştu Türkiye’de, sarayda yaşayanlar ve sarayın dışında yaşayanlar. Bunu Fuat Keyman hoca söyler. İki Türkiye’den de bahseder. Artık tam anlamıyla iki Türkiye var. Biri saray ve şürekasının, beşli çetelerin yaşadığı Türkiye. Orada her şey çok mükemmel. Orada yaşayanların bir elleri yağda, bir elleri balda. O Türkiye’de her şey var, masalar dolup taşıyor, ejder meyveli smoothie’ler var. Eğlenceler, keyifler, 100 binlerce dolarlık çantalar var. Evlatların vakıfları var, gökdelenleri var, evlatlar birbirlerine çekirdek gönderir gibi milyon dolarları gönderiyorlar… Gittim yerinde gördüm. Man Adası’nda çil çil paraları var. Bu Türkiye diğer Türkiye’nin; yani, halkın 481 milyar dolarını hortumlamış durumda. O paranın bir kısmıyla da bu yarattıkları sistemi ayakta tutabilmek için etrafa atanmışları dizmiş durumdalar. Yandaş medyayı yaratmış durumdalar. Trol orduları, kullanılan şarkıcı ve türkücüleri var. Kara paraları, baronlar, pudracı danışmanlar var. Var oğlu var…” ifadelerini kullandı.

Faize para var, yatırıma yok

Saadet Partisi Milletvekili Abdulkadir Karaduman da 2023 bütçe kanun teklifini değerlendirdi.

4 trilyon 469 milyar 600 milyon lira olarak hazırlanan 2022 bütçesinde en önemli gider kalemlerinin başında 565.6 milyar lira ile faiz ödemelerinin geldiğini hatırlatan Karaduman, “2022’ye göre %70 artmış. Ya hu nasıl bir borcumuz var ki, böyle bir faizi bizlere reva görüyorsunuz! AK Parti iktidarlarının toplam faiz ödemeleri 582 milyar $’a yaklaşmıştır. Bu rakam her saat 3.3 milyon doları faiz olarak ödediğimizi göstermesi açısından ibretliktir! Elbirliğiyle yıktığınız Suriye’nin inşâsı için 240 milyar dolara ihtiyaç olduğu söyleniyor. 2 Suriye kuracak kadar parayı, faiz lobilerine peşkeş çekmişsiniz! Peki, bu büyük rakamlar milletin cebinden faiz lobilerine aktarılırken yatırıma ayrılan para ne kadar? Sadece, ama sadece 472 milyar lira. Faiz lobilerine var, rantiyecilere var. Dış güçlere var. Ama yatırıma yok!” şeklinde konuştu.

Büyük bir felâket yaşıyoruz

Karaduman şunları söyledi: “Bugün ülkemiz, ekonomik özgürlük endeksinde 112’nci sırada, enflasyonda 2’nci sırada, uluslararası rekabette 61’inci sırada, gelir dağılımı adaletsizliğinde 4’üncü sırada yer alırken 40 milyon insanı açlık sınırının altında, 10 milyon insanı madde ve davranış bağımlısı, Nüfusun, ciddi bir kısmı psikolojik desteğe veya tedaviye muhtaç hâle gelmiş durumda. Son 10 yılda kullanılan antidepresan miktarı %70 artmış. 2009’da 1000 kişiye düşen antidepresan ilaç sayısı 29 adet iken, bu rakam 49’a çıkmış. Şu rakamlardan sonra daha konuşmaya dahi gerek yoktur. Sözün özü, işçisi, çiftçisi, memuru, emeklisi, esnafı, velhasıl milletimiz de devletimiz de perişan hâldedir! İşte illüzyon bu. . Bu bir felaket! Hem de büyük bir felaket!” şeklinde konuştu.

100. bütçede tarihî ayıplar

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, 2023 bütçe teklifini değerlendirerek şunları söyledi: “100’üncü bütçeyi görüştüğümüz bugünlerde hükümet, Türk milletine veya kamu maliyesi tarihine bir ayıbı yaşattı. Bu ayıp da şu; bu yılın bütçesi geçen yılın bütçesine göre yüzde 155 artıyor. Bütçenin bu kadar büyümesi hizmetin büyümesinden değil, ekonomik göstergelerin son derece bozuk olmasından kaynaklanıyor. Bu durum 100 yıllık tarihimizde bir defa olmuş, ikincisini de AK Parti’nin 21’inci bütçesinde görüyoruz. İkinci ayıp ise 2022 bütçesinde çok büyük bir sapma var. Hükümetin getirdiği harcama tutarı, 2022 bütçesinin başlangıç bütçesinin yüzde 179’u kadar. Bu da 1943 yılından beri yani İkinci Dünya Savaşı yıllarından beri ilk defa yaşadığımız bir şey.”

RECEP GÖREN - ANKARA