İsrafa para çok, adalete yok

Avrupa ülkelerinde adalet sistemine yılda kişi başına ortalama 79 euro, Türkiye’de ise 16,12 euro harcanıyor.

Avrupa Konseyi organı olan Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu’nun (CEPEJ) periyodik “Avrupa Adli Sistemleri” raporu bugün Strasbourg’da yayımlandı. Raporda, Avrupa devletlerinin adalete yılda kişi başına ortalama 79 euro harcadığı, bu bütçenin yüzde 66’sının mahkemelere, yüzde 24,5’inin savcılıklara, yüzde 9,5’inin ise adli yardıma gittiği belirtildi. 2020 verileri temel alınarak hazırlanan rapora göre Türkiye, adalet sistemine kişi başına yılda ortalama 16,12 euro harcama yapıyor. Bu oran GSYİH (gayri safi yurt içi hasıla) bazında yüzde 0,21 ile ifade ediliyor.

GSYİH’in yüzde 0,45’ine eşit

Türkiye gibi kişi başına yıllık gelirin 10 bin euronun altında olduğu Avrupa ülkelerinde (Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Gürcistan, Moldova, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan) adalet sistemine kişi başına yılda ortalama 26,42 euro harcanıyor. Bu gelir grubuna mensup ülkelerde adalet sistemlerine yapılan yıllık harcama GSYİH’in yüzde 0,45’ine eşit. Türkiye hakkındaki verilerin Türk lirasının son yıllarda euro karşısındaki önemli değer kaybı dikkate alınarak okunması gerektiğinin altını çizen CEPEJ, 2014’te 2,84 TL’den işlem euronun, bu rapor için verilerin toplandığı 2020’de 9,05’ten işlem gördüğüne, bugün ise 18’lerin üstünde olduğuna işaret ediyor.

Türkiye’de maaşlar da düşük

DW Türkçe’nin haberine göre, yargıç ve savcı maaşları kıyaslandığında Avrupa ülkeleri arasında derin uçurumlar olduğu görülüyor. CEPEJ verilerine göre Türkiye’de bir yargıç kariyer başlangıcında yılda ortalama 15 bin 475 euro, yüksek yargıda ise 28 bin 467 euro brüt maaş kazanıyor. İsviçreli bir yargıç kariyer başlangıcında yılda ortalama 147 bin 645 euro brüt maaş alıyor. Kuzey İrlanda, İskoçya, Norveç, İzlanda ve Danimarka kariyer başlangıcında yılda ortalama 100 bin eurodan fazla brüt maaş kazanılan diğer Avrupa ülkeleri. CEPEJ raporu Türkiye’de savcıların maaşlarının yargıçlarınkine eşit olduğunu belirtiyor.

Haber Merkezi