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27 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

İsrafı halk değil, hükümet yapıyor

26 Temmuz 2023, Çarşamba 20:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “kabine toplantısı” sonrası vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu. Ekonomistler, öncelikle hükümetin tasarruf yapması gerektiği görüşünde.

İsraf önce devlette bitmeli

 

Hükümet bir yandan zam üstüne zam yaparken, diğer yandan da tasarruf çağrısında bulunuyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrası tasarruf çağrısında bulundu. Erdoğan’ın tasarruf ekonomisiyle ilgili çağrısına tepkiler gecikmedi. Independent Türkçe’nin haberine göre, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ekonomist Prof. Dr. Hüseyin Selimler tasarruf yapacak olanları kişi ve devlet olarak ikiye ayırdı. Türkiye’de yaklaşık 16 milyon emekli ve 10 milyon civarında asgari ücretli olduğunu kaydeden Selimler, toplumun büyük kesiminin zaten satın alma gücünün iyi durumda olmadığını söyledi.

Dar gelirliler nasıl tasarruf etsin?

Dar gelirlerin tasarruf yapacak kadar paralarının olmadığını ve olanının da parasını hayatta kalabilecek ve yaşamını sürdürebilecek yerlere harcadığını aktaran Selimler, “Asıl tasarruf yapması gereken hükümettir. Yılın ilk ayında 400 milyar TL üzerinde bir bütçe açığımız var. Geçen sene aynı dönemle karşılaştırıldığında durum hiç de iyi değil. Burada devletin bir denk bütçe sorunu var” diye konuştu. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ekonomist Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ise, “Vatandaşın zaten israfı yok, israfı olan hükümettir. ‘İtibardan tasarruf olmaz’ mantığıyla aynı harcamalar devam ediyor, yazlık, kışlık saraylar inşa ediliyor. Onun için lüks makam araçları, seçimden önce altı boş ve gereksiz temel atma törenleri benzeri harcamalar yapıldı. Yani israf varsa bu hükümet tarafından yapılıyor. Yurttaşların israfı yok.”

Haber Merkezi

 

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