İsrafın araştırılmasını da reddettiler

Gelecek-Saadet TBMM Grubu’nun, kamu harcamalarında yaşanan israfın detaylı bir şekilde incelenmesi ve bu sebepten kaynaklanan maliyetlerin araştırılması için verdiği Meclis Araştırması talebi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Gelecek Partisi Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, karar sonrası yaptığı konuşmada, milletvekillerinin devletin bekası ve milletin selameti için önemsediği konuları Meclis’e taşıdıklarını ancak iktidarın bu konulara duyarsız kaldığını ve reddettiğini ifade etti. Ankara - Mehmet Kara

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