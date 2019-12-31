"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

İsrafın bedelini halk ödüyor

31 Aralık 2019, Salı 23:36
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Son 18 yılda AKP iktidarı israfı olağan görmekte, bedeli ise halk ödemektedir” dedi.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu kurumlarının temsil ve ağırlama gideri, tadilat dekorasyon gideri, çevre düzenlemesi ile kira bedellerinin nerelere gittiğinin araştırılması amacıyla hazırlamış olduğu Meclis Araştırma önergesini TBMM Başkanlığı’na sundu. Gürer, “Son 18 yılda AKP iktidarı israfı olağan görmekte, bedeli ise halk ödemektedir”  ifadelerini kullandı.

 

Sağlık Bakanlığı’nda 2 milyonluk tadilat

Bakanlıkların, bağlı ve ilgili olduğu kuruluşların merkez ve taşra birimlerinde; temsil ve ağırlama gideri, tadilat dekorasyon ve çevre düzenlemesi ile ödenen kira bedellerinin araştırılması, bu harcamaların gerçekten ihtiyaçtan mı kaynaklandığının tespit edilmesi için Meclis Araştırması açılmasını isteyen Gürer, önergesini cevaplayan Sağlık Bakanı’nın cevabını hatırlattı. Gürer,  “Soru önergeme yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın merkez ve taşra birimlerinde tadilat dekorasyon ve çevre düzenlemesi karşılığında toplam 1 milyon 860 bin 284 TL ödendiğini açıklamıştı. Yine geçen yıl yani 2018’de Devletin Başkenti Ankara’da, 236 ayrı bina kiralandığı Bakanın verdiği yanıtla ortaya çıkmıştı. Dönemin Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın açıkladığı bilgilere göre, kamu kurum ve kuruluşları için Ankara’da kiralanan binalar arasında, 89’u ev tipi 92 sosyal hizmet binası ile 70 sağlık kuruluşu ve 5 yurt da bulunuyordu. Bakan Ağbal, bu binalar için ne kadar para ödendiğini ise açıklamamıştı. Bütün olarak ele alınması gereken bu durum araştırmaya muhtaçtır” dedi.

PTT’deki harcamalar da dikkat çekiyor

Geçtiğimiz yıl PTT’de, tören, temsil ve ağırlama giderleri adı altında 8 ay içerisinde 478 bin lira harcama yapıldığının Sayıştay Raporlarında yer aldığını hatırlatan Ömer Fethi Gürer, “TVF iç denetim raporuna yansıyan ayrıntıya göre PTT, şubelerinde kullanılmak üzere sipariş ettiği oda parfümlerine bir yılda 5 milyon TL harcamış. Son 18 yılda AKP iktidarı israfı olağan görmekte bedeli ise halk ödemektedir”  dedi.

RECEP GÖREN - ANKARA

Okunma Sayısı: 250
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Huzur ve barış yılı olsun

    Nasıl bir yıl olsun?

    İsrafın bedelini halk ödüyor

    Günlük sosyal medya kullanımı 2 saati geçiyor

    Akıl ve bilimle anlatın

    Elektrik ve doğalgazda indirim yapın

    Yemen'de Husiler resmi parayı yasakladı

    ABD, Bağdat'a ek kuvvet gönderdi

    'İstanbul’da rüzgar 100 kilometreye ulaştı'

    ABD, Irak'taki protestolar sonrası vatandaşlarını uyardı

    2019'da fındık üretimi yüzde 50 artış gösterdi

    "İran, Çin ile ilişkilerine büyük önem veriyor"

    İsrail 2019'da 149 Filistinliyi şehit etti

    İdlibli sivillerin trajedisi sürüyor: "Bir aydır yağmur ve çamur içerisindeyiz''

    Fransa 2020'yi grevlerle karşılıyor

    Araç muayenesi de zamlandı: İşte yeni ücret tarifesi!

    Suriye İnsan Hakları Ağı: 2019'da 3364 sivil öldürüldü

    Tel Abyad'da yaralanan askerden acı haber!

    Süper Lig kulüplerinin son harcama limitleri belli oldu

    Irak'ta protestocular ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasını bastı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2020’ye girerken
    Faruk ÇAKIR

    Nasıl bir yıl olsun?
    Mustafa ORAL

    Delikanlı ol, eli kanlı olma!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cenazeye saygısız jakobenler
    Risale-i Nur'dan

    Her yeni sene, yeni bir âlemin kapısıdır
    Cevher İLHAN

    Ekonomide “başarı” masalları…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Huzur ve barış yılı olsun
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan nasıl ölümsüzleşir?
    Abdil YILDIRIM

    Vefatlar, taziyeler ve Yeni Asya

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.