İsrafın bedelini halk ödüyor

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Son 18 yılda AKP iktidarı israfı olağan görmekte, bedeli ise halk ödemektedir” dedi.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu kurumlarının temsil ve ağırlama gideri, tadilat dekorasyon gideri, çevre düzenlemesi ile kira bedellerinin nerelere gittiğinin araştırılması amacıyla hazırlamış olduğu Meclis Araştırma önergesini TBMM Başkanlığı’na sundu. Gürer, “Son 18 yılda AKP iktidarı israfı olağan görmekte, bedeli ise halk ödemektedir” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı’nda 2 milyonluk tadilat

Bakanlıkların, bağlı ve ilgili olduğu kuruluşların merkez ve taşra birimlerinde; temsil ve ağırlama gideri, tadilat dekorasyon ve çevre düzenlemesi ile ödenen kira bedellerinin araştırılması, bu harcamaların gerçekten ihtiyaçtan mı kaynaklandığının tespit edilmesi için Meclis Araştırması açılmasını isteyen Gürer, önergesini cevaplayan Sağlık Bakanı’nın cevabını hatırlattı. Gürer, “Soru önergeme yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın merkez ve taşra birimlerinde tadilat dekorasyon ve çevre düzenlemesi karşılığında toplam 1 milyon 860 bin 284 TL ödendiğini açıklamıştı. Yine geçen yıl yani 2018’de Devletin Başkenti Ankara’da, 236 ayrı bina kiralandığı Bakanın verdiği yanıtla ortaya çıkmıştı. Dönemin Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın açıkladığı bilgilere göre, kamu kurum ve kuruluşları için Ankara’da kiralanan binalar arasında, 89’u ev tipi 92 sosyal hizmet binası ile 70 sağlık kuruluşu ve 5 yurt da bulunuyordu. Bakan Ağbal, bu binalar için ne kadar para ödendiğini ise açıklamamıştı. Bütün olarak ele alınması gereken bu durum araştırmaya muhtaçtır” dedi.

PTT’deki harcamalar da dikkat çekiyor

Geçtiğimiz yıl PTT’de, tören, temsil ve ağırlama giderleri adı altında 8 ay içerisinde 478 bin lira harcama yapıldığının Sayıştay Raporlarında yer aldığını hatırlatan Ömer Fethi Gürer, “TVF iç denetim raporuna yansıyan ayrıntıya göre PTT, şubelerinde kullanılmak üzere sipariş ettiği oda parfümlerine bir yılda 5 milyon TL harcamış. Son 18 yılda AKP iktidarı israfı olağan görmekte bedeli ise halk ödemektedir” dedi.

RECEP GÖREN - ANKARA