İsrail 16 bin çocuk katletti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda, 16 bin 673’ü çocuk, 11 bin 269 kadın olmak üzere toplamda 40 bin 691 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’nde 330 gündür devam eden saldırılarındaki can kayıplarına ilişkin ayrıntılı bilgi verildi. Açıklamaya göre, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 40 bin 691 Filistinli hayatını kaybetti, 94 bin 60 kişi yaralandı, 10 bin kişi ise halen kayıp. Zarar görenlerin yüzde 70’i çocuk ve kadın İsrail ordusunun Gazze’de gerçekleştirdiği 3 bin 537 katliamda 7 Ekim’den sonra doğan 115 bebek dahil 16 bin 673 çocuk ve 11 bin 269 kadın öldürüldü. Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana 36 çocuk da açlık nedeniyle öldü. Gazze Şeridi’nde 17 bin çocuk ise saldırılarda annesini veya babasını ya da her ikisini birden kaybetti. İsrail’in gıda ve ilaç dahil temel insani ihtiyaçların girişine izin vermediği Gazze’de 3 bin 500 çocuk beslenme ve gıda yetersizliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya. Bölgedeki 60 bin hamile kadın da sağlık hizmetlerinin yetersiz olması sebebiyle risk altında. İsrail saldırılarında, 885 sağlık personeli, 172 gazeteci ve 82 sivil savunma görevlisi de öldü.

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