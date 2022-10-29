İsrail’den Türkiye’ye 29 Ekim kutlaması

Türkiye ile ilişkileri bu sene işleyen normalleşme sürecinin ardından tekrardan büyükelçi seviyesine çıkan İsrail, resmi Twitter hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

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28 Ekim’de yapılan paylaşımda, “Yarın 99 yıllık bağımsızlıklarını kutlayacak Türkiye’deki dostlarımıza mutlu Bağımsızlık Günü” ifadeleri yer aldı. Paylaşımda Türk bayraklarının yer aldığı bir grafiğe de yer verildi.

t24’ün haberine göre, görselde Türkçe ifadelerle, “İsrail Devleti, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor” yazıldı. Yapılan İngilizce paylaşımda da Ankara’nın kararına uygun olarak “Turkey” yerine “Türkiye” kullanıldı.

Isınan ilişkiler

Türkiye, ekim başında Şakir Özkan Torunlar’ın Türkiye’nin 4 yıl aradan sonra Tel Aviv’e atadığı büyükelçi olacağını açıklamıştı. İsrail Dışişleri Bakanlığı Komitesi de eylül ayında Irit Lillian’ın Ankara Büyükelçisi olarak atanmasına karar verdi. İsrail ve Türkiye 2022’de bir kez daha normalleşme sürecine girdi ve iki ülke arasında diplomatik temasların yoğunlaşmasıyla ilişkiler ısındı. Şubat ayında Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, İsrail’e gitti. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9 Mart’ta 14 yıl sonra Türkiye’ye en yüksek seviyede ilk resmi ziyareti gerçekleştirdi. Çavuşoğlu da Mayıs sonunda İsrail’i ziyaret etti. Normalleşme sürecinde bazı anlaşmalar imzalandı. Bu Türk Dışişleri Bakanı tarafından İsrail’e yapılan 14 yıldır ilk ziyaretti.

Haber Merkezi