"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

İsrail’den Türkiye’ye 29 Ekim kutlaması

29 Ekim 2022, Cumartesi 17:00
Türkiye ile ilişkileri bu sene işleyen normalleşme sürecinin ardından tekrardan büyükelçi seviyesine çıkan İsrail, resmi Twitter hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

‘Türkiye en büyük ticaret ortaklarımızdan’
Filistin'le savaş, Ankara ile ticaret

 

28 Ekim’de yapılan paylaşımda, “Yarın 99 yıllık bağımsızlıklarını kutlayacak Türkiye’deki dostlarımıza mutlu Bağımsızlık Günü” ifadeleri yer aldı. Paylaşımda Türk bayraklarının yer aldığı bir grafiğe de yer verildi.

t24’ün haberine göre, görselde Türkçe ifadelerle, “İsrail Devleti, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor” yazıldı. Yapılan İngilizce paylaşımda da Ankara’nın kararına uygun olarak “Turkey” yerine “Türkiye” kullanıldı.

Isınan ilişkiler

Türkiye, ekim başında Şakir Özkan Torunlar’ın Türkiye’nin 4 yıl aradan sonra Tel Aviv’e atadığı büyükelçi olacağını açıklamıştı. İsrail Dışişleri Bakanlığı Komitesi de eylül ayında Irit Lillian’ın Ankara Büyükelçisi olarak atanmasına karar verdi. İsrail ve Türkiye 2022’de bir kez daha normalleşme sürecine girdi ve iki ülke arasında diplomatik temasların yoğunlaşmasıyla ilişkiler ısındı. Şubat ayında Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, İsrail’e gitti. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9 Mart’ta 14 yıl sonra Türkiye’ye en yüksek seviyede ilk resmi ziyareti gerçekleştirdi. Çavuşoğlu da Mayıs sonunda İsrail’i ziyaret etti. Normalleşme sürecinde bazı anlaşmalar imzalandı. Bu Türk Dışişleri Bakanı tarafından İsrail’e yapılan 14 yıldır ilk ziyaretti.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 132
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Asgari ücret tuzağı

    Zelenskiy'den Rusya'ya gıda krizi suçlaması

    Rusya, tahıl anlaşmasının askıya aldığını duyurdu

    Macaristan'daki "acil durum" uzatıldı

    Dünyanın en uzun yolcu treni

    Güney Kore'deki izdihamda 149 kişi öldü

    Motorin fiyatı %221 artınca, tüketim %18 düştü

    Çocuk, anneden önce plastikle tanışıyor

    Festivaller iptal ettirdiler ama...

    Kalifiye insanlar bile asgari ücret alıyor

    TÜSİAD: Refah kaybımız yüksek

    'Elbise diktiren yok, tamir yapıyoruz'

    Dünya, ‘temiz enerji’ arıyor

    Norveç ile Rusya arasında casus krizi

    Cumhuriyet adalettir, hürriyettir, demokrasidir

    Üniversiteli öğrenciler: “Açız”

    Çocuk Market projesi İngiltere’de

    Ezandan etkilenen İsviçreli çift Müslüman oldu: ''İslamiyet’i görünce benliğimizin farkına vardık''

    BM: Bu yıl 118 Filistinli öldürüldü

    2030'a kadar 1 milyon üretim planlanıyor

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AKP Müslüman, diğerleri dinsiz! Öyle mi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meşrutiyet, cumhuriyet, demokrasi
    Genel

    Asgari ücret tuzağı
    Ahmet BATTAL

    Muhalif partiler iktidarın nesi olur?
    Misbah ERATİLLA

    Uyanış (Gerçek bir hayat hikâyesi)
    Genel

    Motorin fiyatı %221 artınca, tüketim %18 düştü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Festivaller iptal ettirdiler ama...
    Adnan NACİR

    Akıl tutulması
    Genel

    Güney Kore'deki izdihamda 149 kişi öldü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.