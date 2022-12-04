SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, “İsrail Devleti ile normalleşmenizin nedeni nedir? İsrail ile normalleşmenizde Filistin’in, Ülkemizin ve İsrail’in çıkarları nelerdir?” diye sordu.

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, “İsrail Devleti ile normalleşmenizin nedeni nedir? İsrail ile normalleşmenizde Filistin’in, Ülkemizin ve İsrail’in çıkarları nelerdir?” diye sordu. İktidarın son aylarda bazı ülkelerle normalleşme çalışmaları yürüttüğünü ifade eden Karaduman, “Bu ülkelerden birisi de İsrail’dir. İsrail’in Filistin’de sivillere ve uluslararası karasularda vatandaşlarımıza yönelik katliamları ortadadır. İktidarınız döneminde İsrail’in zulmüne karşı kınama açıklamalarınızı çok duyduk ancak kamuoyu, iktidarınızın İsrail ile ilişkilerini gerçek manada merak etmekte ve iktidarınızın Filistin davasına, Mavi Marmara davasına sahip çıkması gerektiğini düşünmektedir. Zira son zamanlarda normalleşme çalışmalarınız merak edilmekle birlikte, bu çalışmalarınıza anlam verilememektedir” dedi. Ankara - Recep Gören

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